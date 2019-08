Hubo foto: Cristina Kirchner y Sergio Massa compartieron un acto en Tortuguitas

La candidata a vicepresidente del Frente de Todos, presentó su libro "Sinceramente" en el distrito de Malvinas Argentinas

La senadora y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se presentó hoy con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en un acto, por primera vez desde el alejamiento que mantuvieron ambos dirigentes desde 2013, y tras la alianza sellada con vistas a las elecciones presidenciales.



El acto se realizó en Malvinas Argentinas, donde la senadora de Unidad Ciudadana presentará su libro "Sinceramente", como parte de los encuentros que viene realizando a lo largo del país con su texto.



La compañera de fórmula de Alberto Fernández se refirió hoy a su acercamiento a Sergio Massa, primer candidato a diputado al señalar que "los que nos habíamos distanciado, nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias".



"Nos dimos cuenta que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", reflexionó en el acto de campaña en el partido de Malvinas Argentinas.

El evento ofició además como cierre de campaña de Cristina Kirchner en territorio bonaerense, con vistas a las primarias PASO del próximo 11 de agosto.



El encuentro de la ex presidenta con Massa generó expectativa luego del distanciamiento que tuvieron ambos dirigentes tras la salida del ex funcionario de la jefatura de Gabinete, así como de la Anses, el primer cargo que ocupó el ex intendente de Tigre dentro del gobierno kirchnerista.



En el libro la senadora cuenta entre sus anécdotas cómo Massa como el ex vicepresidente Amadou Boudou fueron quienes les acercaron a ella y a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, la iniciativa de eliminar las AFJP.



En el encuentro de hoy estarán también presentes el precandidato a gobernador bonaerense del espacio, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, su compañera de fórmula, Verónica Magario, y otros integrantes de las listas de candidatos bonaerenses.