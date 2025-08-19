Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
El Gobierno colocó un título exclusivo para bancos fuera de agenda. Qué pasó con la cotización de los billetes estadounidenses
La Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó $3,788 billones en la licitación “fuera de agenda” de ayer tras recibir ofertas por un total de $3,799 billones. “Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X. Fue exclusiva para los bancos tras otra fuerte suba en los encajes.
El objetivo del Gobierno es frenar la demanda de dólares, ya con las elecciones a la vuelta de la esquina. Apunta a evitar cualquier posible traslado a precios de una suba del “verde” que ponga en riesgo una mayor baja del costo de vida.
Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista TAMAR al 28 de noviembre 2025 +1,00% TNA.
Con TAMAR actual al 49,94% TNA, el cálculo totaliza 50,94% TNA, que proyectada a noviembre podría rondar el 65% de acuerdo con la evolución estimada para ese período.
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de la fecha adjudicó $3,788 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,799 billones.— Pablo Quirno (@pabloquirno) August 18, 2025
✅ TAMAR a:
➡️ 28/11/25 (M28N5) $3,788 billones a +1,00% TNA
Esta licitación contribuye a completar el objetivo de…
El miércoles pasado, el Gobierno adjudicó $9.147 billones en una licitación que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta. En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07%. Luego de ese resultado, el jueves, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.
A todo esto, en el mercado cambiario, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, retrocedió 0,5% a $1.293. En cambio, el dólar minorista subió a $1.315 en el Banco Nación, 5 pesos más que el viernes. Así, el precio del dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.
La cotización del blue fue la que pegó un gran salto después de mucho tiempo y pasó al oficial: se negoció a $1.340, casi 50 pesos más.
Por su parte, el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en alza- 0,6% hasta los 2.201.003,96 puntos- mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con alzas, también.
En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de YPF (2,56%), BBVA (2,48%) y Telecom (1,95%). En Nueva York, los máximos incrementos fueron de Supervielle (3,72%) y Banco Macro (2,62%).
En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% y el AL35 subió 0,4%. El Riesgo País se mantuvo en 722 puntos, según la medición de JP Morgan.
