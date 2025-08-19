Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El nuevo plan monetario

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

El Gobierno colocó un título exclusivo para bancos fuera de agenda. Qué pasó con la cotización de los billetes estadounidenses

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

El ministro Luis Caputo volvió a jugar fuerte en los mercados/NA

19 de Agosto de 2025 | 02:08
Edición impresa

La Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó $3,788 billones en la licitación “fuera de agenda” de ayer tras recibir ofertas por un total de $3,799 billones. “Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X. Fue exclusiva para los bancos tras otra fuerte suba en los encajes.

El objetivo del Gobierno es frenar la demanda de dólares, ya con las elecciones a la vuelta de la esquina. Apunta a evitar cualquier posible traslado a precios de una suba del “verde” que ponga en riesgo una mayor baja del costo de vida.

Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista TAMAR al 28 de noviembre 2025 +1,00% TNA.

Con TAMAR actual al 49,94% TNA, el cálculo totaliza 50,94% TNA, que proyectada a noviembre podría rondar el 65% de acuerdo con la evolución estimada para ese período.

El miércoles pasado, el Gobierno adjudicó $9.147 billones en una licitación que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta. En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07%. Luego de ese resultado, el jueves, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

LE PUEDE INTERESAR

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

A todo esto, en el mercado cambiario, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, retrocedió 0,5% a $1.293. En cambio, el dólar minorista subió a $1.315 en el Banco Nación, 5 pesos más que el viernes. Así, el precio del dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

La cotización del blue fue la que pegó un gran salto después de mucho tiempo y pasó al oficial: se negoció a $1.340, casi 50 pesos más.

El Merval cerró en alza

Por su parte, el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en alza- 0,6% hasta los 2.201.003,96 puntos- mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con alzas, también.

En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de YPF (2,56%), BBVA (2,48%) y Telecom (1,95%). En Nueva York, los máximos incrementos fueron de Supervielle (3,72%) y Banco Macro (2,62%).

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% y el AL35 subió 0,4%. El Riesgo País se mantuvo en 722 puntos, según la medición de JP Morgan.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cotizaciones

Las cuentas públicas, con déficit en julio

Reorganización en el ministerio de Economía
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Política y Economía

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla