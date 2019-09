Relevan un femicidio cada 20 horas en agosto en la Argentina

Los datos corresponden según un relevamiento efectuado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven"

Un femicidio cada 20 horas se cometieron en la Argentina durante el pasado mes de agosto y en lo que va del año ya hubo 223, según un relevamiento efectuado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", informó hoy esa organización.



El relevamiento, que se realiza "en base a noticias publicadas en 250 medios de todo el país", destaca además que durante 2019 ya son 148 las niñas y niños huérfanos a causa de los femicidios.



En tanto, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación se cometieron 155 femicidios en la Argentina durante la primera mitad de 2019 y 13 de las víctimas tenían menos de 11 años.



El estudio de ese Observatorio precisó que la mayor cantidad de casos se registró en la provincia de Buenos Aires. Según el informe, "39 asesinatos se cometieron con armas de fuego y 38 por apuñalamiento", mientras que "un alto porcentaje de las víctimas fue golpeada o estrangulada".



Raquel Vivanco, presidenta de esa ONG, aseguró que "en lo que va del año, en el 16% de los casos las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas contra sus agresores, dejando en evidencia que el Estado no les garantizó protección ni acceso a la justicia".



La dirigente aseveró que "en contextos de crisis económica como el que estamos viviendo observamos un recrudecimiento de la violencia siendo el hilo más delgado la violencia contra las mujeres. El actual Gobierno no ha elaborado estrategia alguna eficiente para erradicar la violencia". Dijo además que los femicidios "no descienden como así tampoco los distintos tipos de violencia contra las mujeres y diversidades".



El relevamiento lo realiza el Observatorio que se creó luego de la primera marcha Ni Una Menos de 2015.

Por otro lado, el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) reclamó hoy al Estado nacional que declare la emergencia por violencia machista y se tomen medidas urgentes para la prevención y asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género.



En un comunicado, la organización detalló que los cuatro femicidios ocurridos el fin de semana “se suman a los 178 registrados al 31 de agosto, lo que implica una muerte cada 32 horas en Argentina”.



“Es por ello que seguimos exigiendo al Estado Nacional la declaración de Emergencia por violencia machista; *#EmergenciaNiUnaMenos*”, detallaron.



De ese modo, señalaron, “se podrá con carácter urgente tomar medidas concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes”.