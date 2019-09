Difunden la charla de Trump con el presidente de Ucrania por la que le piden el juicio político

El diálogo telefónico fue en el mes de julio y al difundirse desató un nuevo escándalo en torno a la figura del mandatario estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó varias veces a su par ucraniano, Vladimir Zelenski, a cooperar con su abogado y con el fiscal general norteamericano para investigar a su rival político demócrata Joe Biden, según un memo difundido hoy por la Casa Blanca con la transcripción del diálogo telefónico entre ambos de julio pasado.

La difusión del documento llegó un día después de que la oposición demócrata anunciara el inicio del proceso de juicio político contra Trump por sospechas de que el presidente abusó de su cargo y extorsionó a Zelenski para investigar a Biden durante la llamada, que ocurrió mientras Washington retenía 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Según el Washington Post, el llamado comienza con Trump felicitando a Zelensky por su victoria electoral, pero rápidamente la charla vira hacia el presidente estadounidense presionando para que se investigue a sus rivales políticos y respalde una "aparente teoría de la conspiración".

Según la versión on line del diario Trump "parece sugerir que el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton se encuentra en Ucrania y afirma que la investigación del abogado especial Robert S. Mueller comenzó con ese país".

La polémica conversación entre Trump y Zelenski transcendió a la esfera pública cuando el periódico The Wall Street Journal publicó en exclusiva que durante la llamada el mandatario estadounidense pidió insistentemente a su par ucraniano que colaborara con su abogado personal Rudy Giuliani.

Al conocerse esta información, tanto Guiliani como Trump desmintieron haber hecho tal petición. "No, no lo hice. No lo hice en absoluto. No dije 'tienes que hacer esto o no te voy a dar ayuda'", aseguró Trumo el lunes durante su visita a la Asamblea Nacional de la ONU. "Esa llamada fue perfecta. No les presioné en absoluto", señaló.

Trump dice que ha sido él quien ha ordenado que se divulgue la "transcripción completa" y "desclasificada" de la llamada a Zelenski.

Por su parte, Joe Biden dio su respaldo al proceso de destitución contra Trump al afirmar que "el Presidente debe dejar de obstaculizar esta investigación y todas las otras investigaciones sobre sus presuntas malas acciones".