Rige el plazo judicial para el desalojo de Guernica y cortan la bajada de la Autopista

Esta mañana la organización de izquierda identificada como El Nuevo Mas realiza un corte en la bajada de la Autopista. El motivo es apoyar a quienes tomaron las tierras en Guernica que serán desalojados en los próximos días.

Según pudo saber este diario, se puede subir a la autovía por la calle 122, mientras que no se puede llegar a La Plata ya que desvían el tránsito por el Ramal Gutiérrez.

En un comunicado, la organización explicó que "la solución al conflicto va a venir garantizando efectivamente la tierra para todos los que la necesitan y un plan de vivienda. La salida no es la represión ni el desalojo".

Si bien ya fueron más de 600 las familias que abandonaron el predio ubicado en el partido de Presidente Perón, hoy es la fecha establecida por la justicia para su desalojo. De todas formas el Gobierno bonaerense busca que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar.

Esta mañana, el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa, dijo que aún "no hay fecha cierta del procedimiento". "Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento", sostuvo.

Ayer, a su vez, junto al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y al titular de la UFI 1 de Cañuelas Lisandro Damonte, tenían planificado reunirse con el ministro de Seguridad Sergio Berni para empezar a definir el operativo de desalojo del predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, a unos 40 kilómetros de La Plata, que según la Justicia debería hacerse entre hoy y hasta fin de mes.

A su vez la Provincia ratificó que no pedirá al juez de Garantías Martín Rizzo una nueva prórroga a la fecha dispuesta para el “lanzamiento”. Si bien podría ser en cualquier momento, el operativo, según pudo saber EL DÍA, no se realizaría antes del lunes de la semana próxima, pero siempre teniendo en cuenta el factor climático, porque la resolución advierte que el desalojo no puede hacerse con malas condiciones o con lluvia. Otras fuentes judiciales, no obstante, sostenían que el lanzamiento podría llevarse a cabo esta mañana.

Ayer los fiscales sobrevolaron en helicóptero la toma y constataron que buena parte de las 2 mil familias que tomaron el predio sigue allí, rechazando las propuesta de los negociadores del Ministerio de Desarrollo de Andrés Larroque, que ofrecen darle “soluciones habitacionales” como subsidios para la construcción y la posibilidad de acceder a lotes sociales en pocos meses.

El gobernador Axel Kicillof se refirió ayer a la usurpación, resaltó el trabajo que se hizo para que las familias se fueran de forma pacífica pero advirtió, respecto al desalojo, que “la policía de la provincia y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y el que resuelve las condiciones y el modo de desocupación es el juez” y añadió: “Es una resolución judicial y no podemos ir en contrario”.