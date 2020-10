Reunión clave para definir el desalojo de Guernica: "Aún no hay fecha"

Mientras el fiscal platense Marcelo Romero confirmó esta mañana que "aún no hay fecha" para el desalojo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, reafirmó hoy que el Gobierno bonaerense va a "agotar todas las instancias para una salida voluntaria y pacífica" de las familias que aún permanecen tomando el predio en el partido de Presidente Perón.

"Vamos a agotar todas las instancias a la espera de lograr una salida voluntaria, que es lo que siempre quisimos y siempre abiertos al diálogo", expresó el funcionario en declaraciones a radio AM750, en las que confirmó que hoy se reunirá con representantes de las organizaciones sociales que apoyan los reclamos de las familias que resisten la desocupación.

LEA TAMBIÉN Rige el plazo judicial para el desalojo de Guernica y cortaron la bajada de la Autopista

Según explicó Larroque, "el período de desalojo ya está rigiendo, el juez (Juan Martín Rizzo) estableció en la resolución que el plazo va desde el 15 al 30 de octubre, y eso se puede ejecutar en cualquier momento si la autoridad judicial lo propone".

Por su parte, el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa, junto a Juan Cruz Condomí Alcorta y Juan Pablo Stasi-, informó que hoy no se producirá el desalojo previsto por la justicia y que aún "no hay fecha cierta del procedimiento". "Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento", dijo el fiscal Romero.

En tanto, Larroque confirmó que se reunirá esta mañana con las organizaciones sociales que apoyan a las familias que ocupan los terrenos para avanzar en una solución consensuada con el objetivo de que abandonen el lugar. En ese sentido, el ministro bonaerense destacó que "la titularidad de las tierras" que reclaman los propietarios del predio ocupado "ha sido reconocida por el juez Rizzo y resaltó que "los mismos abogados de los ocupantes indicaron en un comunicado que ya estaban agotadas las instancias en ese plano".

"Estamos en un proceso encaminado de resolución de sus problemas de hábitat, que se divide en dos etapas: la primera, en materia de todo lo urgente, y luego una solución de fondo que tiene que ver con la generación de 3 mil lotes para el municipio de Presidente Perón”, afirmó Larroque sobre la propuesta a los vecinos que aún ocupan el predio.