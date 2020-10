Brutal crimen en Junín: detuvieron a una ex pareja de la víctima junto a su actual novio

Un hombre y una mujer fueron detenidos como sospechosos de haber asesinado de tres puntazos en el cuello a Marcelo Torres, expareja de ella y cuyo cadáver fue hallado ayer dentro de un auto a la vera de una ruta nacional en la ciudad bonaerense de Junín, informaron hoy fuentes judiciales.



Según los investigadores, el hombre asesinado había sido condenado a una pena de seis meses de prisión acusado de haber violencia de género contra su expareja, quien ahora fue detenida por el crimen al igual que su actual novio.



Fuentes judiciales informaron que personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín detuvo por el homicidio a Vilma Esther Verón (26) y a su pareja, identificada como Gustavo Damián Arrieta (34).



Las detenciones se concretaron durante un allanamiento en una vivienda en la que vivían situada en la mencionada localidad, a la que llegaron luego de analizar las grabaciones de cámaras de seguridad y recibir un informe sobre los teléfonos celulares de los acusados.



Según las fuentes, los investigadores determinaron el recorrido que hizo el auto de Torres (34), un Renault Clío blanco, patente CYM-285, y que una mujer rubia con una prenda de vestir de color rojo se hallaba como acompañante en el momento en el que ingresaron al campo a la 1.09 de la madrugada de ayer.



Las cámaras cercanas a la vivienda de Verón la tomaron caminando hacia el lugar de encuentro con su ex novio con una ropa similar a la que tenía la mujer que iba como acompañante en el vehículo.



Además, el fiscal de la causa, Sergio Terrón, recibió el informe sobre los celulares marca Samsung A10 y Motorola pertenecientes a la mujer y al hombre, respectivamente, quienes habían eliminado mensajes y llamadas de WhatsApp.



Sin embargo, los peritos recuperaron los archivos y establecieron que la mujer había acordado encontrarse con Torres a las 12.40 y que a la 1.06 le envió un mensaje a Arrieta en el que le avisó que estaban llegado.



Las fuentes añadieron que los impactos de las antenas coincidieron con la geolocalización de la escena del crimen.



En tanto, durante el allanamiento fueron secuestradas prendas de vestir, las llaves del auto en el que fue encontrada la víctima y el presunto cuchillo utilizado para el crimen.



Respecto del móvil del crimen aparentemente fue por razones sentimentales, ya que no se encontraron faltantes en el lugar del hecho, añadieron los voceros.



Al momento de la aprehensión, el médico legista que revisó a los sospechosos constató que Verón tenía escoriaciones en la rodilla y un hematoma externo en el muslo derecho e izquierdo, mientras que Arrieta tenía un hematoma en la espalda y múltiples escoriaciones desde el codo a la muñeca derecha.



Por su parte, el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Torres determinó que murió de “un shock hipovolémico provocado por tres heridas cortantes en el cuello”.



El fiscal Terrón, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial Junín, indagará mañana a los acusados del hecho por el delito de “homicidio”.



El episodio fue descubierto alrededor de las 9.30 del último martes dentro del Parque Ecológico, ubicado a la vera de la ruta nacional 188, en jurisdicción del mencionado distrito situado a unos 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.



El hallazgo se registró cuando una mujer que caminaba por el ex Vivero Municipal observó que dentro de un Renault Clío blanco había un hombre ensangrentado, por lo que llamó al 911.



Según las fuentes, Torres era el propietario del vehículo en el que fue encontrado muerto, trabajaba en el rubro de la construcción y vivía solo.