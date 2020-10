Presos de seis cárceles bonaerenses reclaman que se reanude el régimen de visitas presenciales

Presos alojados en complejos penitenciarios de San Martín, Junín, Melchor Romero, Florencio Varela y Campana iniciaron hoy un reclamo en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas por el aislamiento impuesto para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, informó el Servicio Penitenciario bonaerense(SPB).

Esta mañana un grupo de presos de la Unidad 10 de Melchor Romero llevaba adelante este sábado una huelga para exigir a la autoridades que se haga efectivo el régimen de visitas ya que, según manifiestan, "es una promesa realizada tiempo atrás que aún no ha sido cumplida".

En este marco, las personas privadas de su libertad se encontraban desde la mañana en los techos de la penitenciaría al igual que sucedió hace algunas horas en la unidad 42 de Florencio Varela.

Esta protesta se replicó más tarde en otras cárceles, como en la Unidad 48 de San Martín, la Unidad 13 de Junín, la Unidad 41 de Campana y las Unidades 24 y 31 de Florencio Varela. En algunos casos, los detenidos hacen alarde de tener totalmente tomadas las instalaciones.

En otros, el patio de los complejos son escenarios de enfrentamientos con agentes penitenciarios. Las filmaciones viralizadas muestran a los reclusos arrojando piedras y otros proyectiles, mientras de fondo se escuchan bombas de estruendo.

El Gobierno bonaerense a través de una mesa de diálogo conformada desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio buscaba destrabar la protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales, confirmaron desde el SPB.

En este sentido, indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".

Pero ahora los presos manifestaron estar enojados con el hecho de que no se permitan las visitas ya que, según postulan", en las últimas semanas a medida de que se fueron flexibilizando las restricciones impuestas en el marco de la pandemia pero ellos continúan en la misma situación. Uno de ellos se quejó en un audio que se viralizó en las redes sociales: “No puede ser que la gente no respete el aislamiento. Abrieron hasta los shoppings y nosotros no podemos tener contacto con nuestras familias”.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron a Télam que "una delegación de este organismo se dirige en estos momentos a los penales para tratar de dialogar con los detenidos".

En el mismo sentido se presentará en ambos penales un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Según detallo un vocero del organismo provincial, "desde el Servicio Penitenciario bonaerense se evaluaba restablecer la presencialidad de las visitas a los penales" y ante esta posibilidad los internos visibilizaron su reclamo.

Al respecto, el vocero de SPB aclaró que "el restablecimiento de las visitas familiares presenciales implica una articulación coordinada de varios ministerios y municipios para la puesta en marcha de los protocolos, algo que no se puede implementar de un día para otro".