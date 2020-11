El Diccionario de Oxford no pudo elegir la palabra de 2020

Este fue un año memorable para el mundo por innumerables aspectos. Y el Diccionario inglés Oxford, toda una referencia en el idioma de Shakespeare, no pudo nombrar su clásica palabra tradicional para resumir a 2020 (una tarea que realiza siempre a fines de cada año).

En cambio, la entidad optó por analizar la rapidez con la que evolucionó el idioma en estos meses marcados por las catástrofes ecológicas, los procesos políticos y sociales y, por supuesto, la pandemia de coronavirus. Y elaboró una lista de 48 palabras dominantes.

En su informe, el prestigioso Diccionario señaló que de inmediato quedó en evidencia la imposibilidad de acomodar al año 2020 perfectamente en una sola palabra. Y subrayó que el lenguaje se adaptó “rápida y repetidamente”.

El documento, titulado “Palabras de un año sin precedentes”, emplea un término que en sí mismo experimentó un gran incremento en su uso durante estos meses.

“SIN PRECEDENTES”

“Es algo sin precedentes y un poco irónico: en un año que nos dejó sin palabras, 2020 ha estado lleno de nuevas palabras como ningún otro”, detallaron los lingüistas.

“A una enorme velocidad, el mundo angloparlante acumuló este año un nuevo vocabulario colectivo relacionado con el coronavirus que, con una inusitada rapidez, se convirtió en muchos casos, en una parte esencial del idioma”, señaló el informe.

Evidentemente, una de las palabras más usadas en 2020 es “coronavirus”, y los fenómenos que trajo a la vida cotidiana, como “confinamiento”, “distanciamiento social” y “teletrabajo”, entre otros.

El reporte hace un recorrido del año, detallando las palabras más importantes en ciertos meses en función de los picos en el uso. Va desde “incendios forestales” (bushfire) en enero, cuando Australia sufrió su peor temporada de incendios desde que se lleva registro, hasta “absolución” (acquittal) en febrero, cuando finalizó el “impeachment” (juicio político, otro término muy empleado) al presidente estadounidense Donald Trump.

A partir de marzo, los términos vinculados con la pandemia de coronavirus empiezan a dominar el universo idiomático. Estos incluyen “COVID-19”, una palabra totalmente nueva que había sido registrada por primera vez el 11 de febrero. También sobresalen “confinamiento” (lockdown), “distanciamiento social” (social distancing), “reapertura” (reopening) y “WFH” (work from home), “teletrabajo” en inglés.

“BLACK LIVES MATTER”

En junio, explotó el uso de la frase “Las vidas negras importan” (BLM - Black Lives Matter), movimiento en defensa de los derechos de los afroamericanos, mientras que el boicot a las figuras públicas por haber dicho o hecho algo incorrecto derivó en “cancel cultura” (cultura de la cancelación).

Asimismo, se aceleró el uso de “BIPOC”, abreviatura de “Black, indigenous and other people of color” que significa “negros, indígenas y otras personas de color”.

“Correo” (mail-in) y “bielorruso” (belarusian) fueron señaladas como las palabras del mes de agosto. La primera se refiere a la votación por correo para las elecciones estadounidenses, y la segunda alude al presidente bielorruso Alexander Lukashenko y las protestas que se desataron tras su controvertida reelección para un sexto mandato.

“Moonshot”, el nombre que el gobierno del Reino Unido le dio a su programa de pruebas masivas de coronavirus, aparece como relevante en septiembre. En tanto, en octubre se destacan “Cero neto” (net zero) y “superpropagador” (superspreader).

“Cero neto” hace referencia a la promesa del presidente chino, Xi Jinping, de que su país será carbono neutral para 2060. Superpropagador, una palabra que data de la década de 1970, según el Diccionario Oxford, experimentó un aumento de utilización tras una serie de casos de COVID-19 en la Casa Blanca.

También se hizo popular este año la palabra “covidiot” para referirse a las personas que niegan la pandemia y violan las medidas de seguridad y prevención.

En comparación con el intenso 2020, el Diccionario Oxford había nombrado “emergencia climática” (climate emergency) como palabra del año en 2019 y “tóxico” (toxic) en 2018.