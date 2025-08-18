Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SEGUNDO TIROTEO MASIVO EN SEMANAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Trágica balacera en un restaurante de Brooklyn

El incidente se desató cuando cuatro sujetos armados que estarían vinculados a pandillas, abrieron fuego en el lugar

Trágica balacera en un restaurante de Brooklyn

AFP

18 de Agosto de 2025 | 03:01
18 de Agosto de 2025

 

NUEVA YORK

Un tiroteo registrado a primeras horas de ayer en un restaurante del distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, dejó un saldo de tres muertos y nueve heridos.

Los investigadores creen que hasta cuatro personas abrieron fuego con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights, después de que estallara “una disputa” poco antes de las 3:30 de la mañana.

El tiroteo parece estar relacionado con pandillas, según informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

“Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York”, señaló Tisch en conferencia de prensa, calificando más tarde los asesinatos como “un acto de violencia trágico y sin sentido”.

El crimen es el segundo tiroteo masivo en semanas en la ciudad de Nueva York durante un año que, por lo demás, ha visto una disminución de la violencia armada.

El 29 de julio, un hombre recorrió una torre de oficinas en Manhattan con un fusil, hiriendo a una persona y matando a otras cuatro. Un policía de fue uno de los fallecidos.

El alcalde Eric Adams dijo que ambos tiroteos recientes sólo refuerzan “por qué hacemos este trabajo de sacar las armas de nuestras calles”.

“Este es el segundo en semanas, y no queremos que esto se convierta en un curso normal de violencia en nuestra ciudad”, destacó.

Los heridos del tiroteo de ayer recibieron asistencia médica por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló Tisch.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 61 años.

Un adolescente de 19 años murió en el lugar y otros dos hombres, de 35 y 27 años, fallecieron después de ser trasladados a un hospital.

Los investigadores encontraron al menos 42 casquillos de armas de calibres 9 mm y .45 y un arma de fuego en una calle cercana.

Adams indicó que se movilizaron equipos de gestión de crisis para proporcionar servicios y facilitar esfuerzos de mediación con los amigos y familiares de las víctimas a fin de tratar de impedir cualquier represalia.

Pidió que quienes tengan información sobre el tiroteo ayuden a los investigadores llamando a la línea de alto al crimen del Departamento de Policía de Nueva York.

 

