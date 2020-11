¿Tinelli se hizo pasar por otro? Subió una supuesta foto suya jugando contra Maradona, pero denuncian que en realidad no es él

Marcelo Tinelli subió días atrás una foto a su cuenta de Instagram en donde supuestamente aparece él jugando contra Diego Armando Maradona en 1973. Pero en las últimas horas el usuario @omarete60 le comentó diciendo que el que aparece en la imagen en realidad es él. "No me robes el recuerdo", lanzó.

El conductor y empresario, también presidente de San Lorenzo y La Liga Profesional, subió la foto de la polémica con el siguiente texto: "Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas 8Arg.Jrs) había uno que le decían Pelusa y que jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego".

Omar, el supuesto protagonista de la foto, le comentó: "Ese no soso vos. Soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota "Esos pibes la rompen", obvio que no por mí".