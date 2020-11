Los transportistas escolares, en Gobernación: "Muchos están vendiendo sus colectivos"

Los transportistas escolares están sin trabajar desde el año pasado, es por eso que vuelven a reclamar esta mañana frente a Gobernación con el objetivo que Axel Kicillof atienda sus reclamos. Con carteles y los vehículos cortando el tránsito en calle 6 entre 51 y 53, se hacen escuchar.

"Somos el último sector que va a empezar a trabajar", dijo Roberto Daniel Zagame presidente de la Cámara de Servicios Provinciales Especializados de Transporte de Pasajeros, y contó que se movilizaron "ante la imposibilidad de recibir una respuesta a notas que presentamos al Presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete, a los presidentes del Senado y Diputados, y al Gobernador".

"Muchos están trabajando. Nuestra situación es desesperante ya que el transporte escolar está sin trabajar desde diciembre del año pasado, desde que terminó el ciclo lectivo 2019", manifestó Zagame, al tiempo que agregó: "Hoy están los dirigentes de la Cámara porque no podemos pedir más esfuerzo a los compañeros. Muchos están vendiendo sus colectivos y combis para sobrevivir. No van a poder iniciar la actividad. Necesitamos un plan de contingencia y no tenemos expectativa de cuándo empezará el ciclo lectivo. La vicegobernadora dijo que es imposible que arranque en marzo".

Por otro lado, en 6 y diagonal 80 se manifestaban los empleados de Seguridad Vial quienes reclamaban "que se cumpla con el acuerdo paritario que arreglamos hace mas de un mes", Juan Pablo Martín, subsecretario del gremio. "Además agregó que "se tienen que pagar las bonificaciones de los organismos de destino de la gente que fue trasladada. Algunos venían de un ministerio por decisión del gobierno bonaerense y los trasladaron a otros, pero no se cargaron las bonificaciones de origen".

Por otro lado sostuvo que "pedimos una reunión con las máximas autoridades del ministerio de Infraestructura y que se implemente el acuerdo".