Yanina Latorre habló de las fotos de su hija Lola en la fiesta clandestina

Lola Latorre quedó hace una semana en el centro de la polémica luego de que se conociera que había sido demorada por ir a una fiesta clandestina en una quinta de Mercedes. En la misma había unas 500 personas, vendían alcohol y cobraban entrada.

Posteriormente, se conoció que la hija del ex jugador de Boca y actual comentarista de fútbol fue imputada por la Justicia, mientras que su madre, la mediática Yanina Latorre, salió a defender a su hija desmintiendo que había participado de esa reunión.

"Lola tendría que ser echada, no suspendida, porque fue a una fiesta clandestina y hay fotos. La foto es real, ustedes la tapan por su mamá (Yanina). Nadie cree que fue a buscar a una amiga. Si te fijás en los comentarios, en todos lados dicen que es una mentirosa y que Burlando (su abogado) la está tapando. Las leyes tienen que ser igual para todo el mundo... Yo no voy a fiestas, ni me junto con gente. Trato de respetar a mis compañeros, no voy a ir a fiestas clandestinas. Me parece que es justo que la echen. Hay pruebas, audios, ¿qué más pueden tapar?“, dijo en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Tras estas declaraciones, Yanina volvió a defender a su heredera en el ciclo de El Trece: “Yo ya expliqué, mi hija ya explicó. Lo demás se hace en la Justicia, Lola tiene un abogado. No hay audio, Charlotte. La foto no es Lola, no estoy mintiendo. Es alguien que agarró de Tik tok una foto de una fiesta de Halloween, una chica disfrazada de pelo largo que no es Lola. Si quieren vayan a un perito, pero no es Lola; si no, lo diría”.