Prevén que la inflación de 2021 será superior al 40%

El incremento en los precios observados en las últimas mediciones de las consultoras y el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos previstos para los primeros meses de 2021, hacen a los especialistas estimar que la inflación del próximo año tendrá un piso del 40 por ciento pero podría alcanzar al 50 por ciento anual.

Así lo destacan datos de consultoras privadas en un escenario de fuertes saltos del valor del dólar.

Según afirmaron desde la consultora Ecolatina, el gobierno buscará llegar a las elecciones de medio término con la inflación “lo más contenida posible”, por lo que -evaluaron- es probable que la recomposición de precios relativos, atrasados, se dé a comienzos de año o bien, una vez que hayan pasado los comicios legislativos.

Los economistas consultados afirman que los precios que quedaron más atrasados este año son, principalmente, los de los servicios públicos, algunos productos incluidos en el programa oficial de Precios Máximos -que ya comenzó a ser desarmado- y los combustibles.

“Las tarifas de servicios públicos se retrasaron por el congelamiento oficial y los servicios privados no regulados por el desplome de la demanda interna y las restricciones que aún hoy impone la prevención contra el COVID-19”. comentaron de Ecolatina.

En las últimas semanas se confirmaron los aumentos en las tarifas de los servicios públicos -como transporte, electricidad y gas-, prepagas, colegios privados y también se acercan las fechas de “descongelamiento” para los precios de los alquileres y los productos incluidos en el programa de Precios Máximos, prorrogado hasta el 31 de enero.

Las proyecciones de la consultora estiman un piso de 40 por ciento para la inflación de 2021, pero que podría superar el 50 pro ciento si se produce un salto cambiario.

”El frente cambiario del dólar está un poco más tranquilo desde fines de octubre pero hasta que el Banco Central no empiece a acumular reservas y la brecha no perfore el 50 por ciento, la situación sigue siendo muy inestable. Esto significa que no se puede descartar un salto cambiario que acelere la inflación en los meses sucesivos, explicaron los especialistas.

“La inflación podría superar 50 por ciento si se produce un salto cambiario. que sería acotado o controlado en la medida que el Banco Central (BCRA) tenga reservas netas para defender el dólar oficial”.

Desde la consultora LCG, en tanto, evaluaron que si el desafío económico de 2020 fue mitigar la caída de la actividad, el de 2021 será lidiar con la aceleración inflacionaria.

“La economía argentina se hundirá entre 11 y 12 por ciento en 2020 y cerrará con una inflación superior al 35 por ciento anual. Es un anomalía. En realidad es parte de los problemas con los que ingresó el país a la pandemia y no fueron resueltos, de hecho profundizados por la escasa posición de reservas, la elevada brecha y la enorme cantidad de pesos en el mercado”, detallaron.