Ginette Reynal contó que Gerardo Sofovich se le "insinuaba" todos los días

Ginette Reynal visitó ayer el programa Incorrectas, conducido por Moria Casán, y ahondó en su experiencia siendo parte de distintas producciones de Gerardo Sofovich. La actriz sorprendió a las panelistas cuando reveló: "Todos los días se me insinuaba".

La declaración surgió cuando la invitada fue consultada respecto asi había vivido situaciones de acoso en el medio televisivo y ella contestó: "Por suerte no. Gracias a Dios yo crecí en un matriarcado; éramos muchas mujeres en mi casa y me enseñaron desde muy chica a decir que 'no' y a entrenar mi sexto sentido".

Sin embargo, indicó que vivió momentos incómodos a lo largo de su vida y hasta un intento de abuso. "Cuando tenía 8 años una vez fui a jugar a las escondidas con mis primos en el campo, todos teníamos edades parecidas; y cuando ellos se fueron a esconder y yo me quedé sola, se me acercó un peón que era mucho más grande que yo y me quiso besar. Yo salí corriendo inmediatamente y me pude escapar", recordó.

Luego, retomó el comentario acerca de Sofovich y explicó: "En esa época era así, los hombres decían cosas todo el tiempo, cosas subidas de tono. Era tan normal como que te invitaran a tomar mate".

Reynald recordó que el fallecido conductor le hacía comentarios sexuales todos los días y que solo dejó su actitud cuando le dijo: "Ay, Gerardo, para mí sos como un padre".