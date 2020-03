Alberto Fernández sobre el estado de sitio: "No quisiera llegar a eso"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que hoy "no" piensa en declarar el estado de sitio ante la pandemia de coronavirus y dijo que "no quisiera llegar a eso" porque "solo hablaría muy mal de la sociedad argentina".



Agregó que "tenemos un sistema legal funcionando" y por eso "no hace falta hoy por hoy" declarar el estado de sitio, en declaraciones a Telefé.

El presidente aseguró hoy que "yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por la vida", que "no estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina", para que la gente "no se enferme", y dijo que se siente "acompañado por la gran mayoría de los argentinos", aunque asumió que "quedan algunos insensibles", en una entrevista con Telefé.

Sostuvo hoy que están "comprando respiradores" para proveer a los distritos que lo requieran, y que su gestión ha hecho hasta ahora "todo" lo que podía hacer "para evitar que (el coronavirus) se propague a gran velocidad".



Destacó que el Gobierno necesita ocupar su "tiempo y cabezas en eso y no en los que están circulando irresponsablemente por la calles", en declaraciones a Telefé.

A su vez, afirmó hoy que "esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad" en referencia a la lucha contra el coronavirus.

Fernández dijo que desde el Gobierno hicieron hasta ahora pudieron "tomar las medidas a tiempo" y estimó que la cuarentena es "prácticamente plena", en una entrevista con Telefé.



Asumió que "todavía la pandemia no encontró la máxima expresión" en Argentina y que "hoy no sabemos de uno a diez dónde estamos", en declaraciones al programa La Peña del Morfi, que emite Telefé.

Dijo además que los países "donde se produjeron los problemas más dolorosos (son ) los países que no previeron la velocidad del contagio" del coronavirus, y afirmó que en la Argentina "el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento", en declaraciones a Telefé.