Kicillof, Frederic y Rodríguez Larreta encabezan un control en Puente Pueyrredón

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ministra de Seguridad Sabina Frederic y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaron este sábado un control en el Puente Pueyrredón en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio que tiene como objetivo frenar el avance de la pandemia coronavirus.

Sobre el trabajo que se está desarrollando, el gobernador bonaerense indicó que "este es un operativo conjunto de fuerzas federales, fuerzas de la capital y de la provincia. La idea es hacer un control como lo explicó el jefe del operativo que consiste en un interrogatorio a automovilistas con preguntas acerca de cuál es el motivo por el que se encuentran en la vía pública. Se desarrolla en este punto como en otros puntos neuralgicos. En este caso, elegimos Puente Pueyrredón porque es un sector donde suele haber mucho tráfico para preguntarles para que vienen si tienen justificativo y si no remitirlos de nuevo a su domicilio o si están incurriendo en una falta actuar a través de la justicia".

Sobre el panorama general en la Provincia, sostuvo que "hasta el momento el balance es muy positivo en general".

Por su parte, la ministra Frederic manifestó que "estamos tratando de ser duros, inflexibles, tal como nos ordena el decreto y por suerte las fuerzas tanto federales como la policía de la provincia de Buenos Aires, a la que hay que agradecer por la tarea que viene desarrollando, están actuando para cumplir con la inflexibilidad pero siempre de acuerdo al código penal".

Apuntó además que "por supuesto que tenemos gente a la que todavía tenemos que ir haciendo consciente sobre la necesidad de que cumplan con los que establece el decreto nacional la cuarentena preventiva y obligatoria y todos tenemos que trabajar para eso".

"La persona que no tengan justificativo, a partir del día de hoy, se les retendrá el vehículo, se llamará al fiscal y se librará una causa fiscal por incumplimiento de la cuarentena" sentenció Frederic.

En tanto, el jefe de gobierno porteño resaltó el trabajo en equipo tanto con la Provincia como con el gobierno nacional y señaló que "todos estos operativos se hacen en los límites de la ciudad y la provincia y que son realizados en conjunto con prefectura, la federal, la policía de la Provincia y la policía de la ciudad. Esto es un solo equipo".

Añadió que "como decía Axel y Sabina yo siento que la mayoría de la gente cumple pero siempre tenés la excepción de algún irresponsable que como decía bien Axel no sólo no se cuida él sino que no cuida nadie. Así que vamos a hacer muy estricto con eso. Las primeras conclusiones es que sentimos que la gente está cumpliendo y que se está acomodando a esta nueva realidad".

NOTA EN DESARROLLO