Pellegrino: "Quien pueda pagar la cuota que la pague, el club necesita de todos"

Gabriel Pellegrino, quien además de ser el presidente de Gimnasia, es empresario en el rubro de los medicamentos, manifestó que hoy por hoy su negocio produce elementos esenciales en medio de la pandemia y no está enfocado solamente como un negocio. También habló del Lobo y remarcó que el club le pagará el sueldo a los empleados en primer lugar, aunque quizás alterando un poco los tiempos habituales.

En diálogo con La Redonda, señaló que "somos considerados como esenciales y hay que estar trabajando. Lo bueno es que la cuarentena es menos dura por tener una actividad, y lo malo es que uno piensa en los compañeros de trabajo que estàn con riesgo constante".

También destacó que "veo consciencia total. Mucho más grande de lo que se habla", en el común de la gente y agregó que "hoy el nuestro es un rubro esencial, ya no es solamente un negocio".

Además, confió que debió tomar nuevos empleados porque no se llegaba con la producción. Y explicó que "nadie está preparado para producir el doble de un día para el otro. La gente en poco tiempo salió a hacer todos los mandados. Es un tema de cantidad en poco tiempo, y tenemos que salir a tomar gente. Incorporamos empleados porque no llegábamos, es un rubro especial. Hoy no vendemos nada para coronvarius en sí, pero como uno va a la farmacia una vez compra de a mucha cantidad por temor, se produce una demora. Medicamentos e insumos hay, falta la agilidad porque muchos argentinos compraron en poco tiempo"

Y agregó: "No estamos preparados para entregar en un mes que lo hacíamos en seis. Tenemos un atraso de tres días en entregas, que en realidad no es nada. No hay faltante en lo que producimos nosotros".

En otro orden, contó que charló con el intendente Julio Garro y le "ofrecimos el Poli, donde entran cientos de camas si es necesario, con estructura de la cochera para que entre y salga gente"

Más adelante, destacó el comportamiento de los argentinos y consideró que se equivoco, no es perfil que mostrar en este momento, hay mas gente buena q mala...

la comunicacion es buena y eso nos deja tranquilos,vivos y miserables hubo siempre, pero la mayoría no son.

GIMNASIA: EL SUELDO DE LOS EMPLEADOS, PRIMERO

A la hora de hablar del Lobo, Pellegrino confió que cambió el foco de estrés ya que no hay fútbol pero sí obligaciones dentro del club: "Cambió el foco del estres que es cumplir con las obligaciones, sobre todo de fin de mes"

"El hecho de tener un club un poco más ordenado, nos lleva pensar en lo que viene. Vamos a arrancar pagando a los empleados. La solidaridad de la estructura es genial. Afrontaremos el pago de una manera distinta, quizás con plazos desdoblados, pero los empelados tienen que cobrar, con el esfuerzo necesario y mirando de reojo lo que suceda respecto a los planteles" remarcó y pidió que "quien pueda pagar la cuota que la pague, el club necesita de todos".

"Nosotros como dirigentes hacemos muchas cosas ad honorem y por eso pedimos que el que pueda pagar, que lo haga. Con eso afrontaremos el sueldo de los empleados, no para el fútbol", remarcó y agregó: "los sponsor están todos parados, nadie pagó más nada.El mundo está parado".

Sobre las declaraciones de Sergio Marchi, consideró que "está bien que pelee para que los futbolistas cobren, pero en este momento no es la forma"

MARCHI QUIERE QUE SE RESPETE EL SALARIO DE LOS FUTBOLISTAS

Por su parte, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, solicitó a los dirigentes que no utilicen a la pandemia de coronavirus como "una excusa a una mala gestión" y solicitó que se respenten los salarios de futbolistas y empleados.

"Algunos dirigentes están buscando excusas a una mala gestión o a un comportamiento equivocado a la hora de hacer el presupuesto", manifestó Marchi en diálogo con radio La Red.

Marchi salió al cruce de un borrador que se difundió por WhatsApp con siete puntos, entre ellos la suspensión de inhibiciones para contratar jugadores, al cual calificó de "inviable, sin legalidad ni asidero".