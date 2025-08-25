Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona

Ahora, Shakira y Gerard Piqué dieron un nuevo paso en la separación de su patrimonio con un negocio millonario. La ex pareja vendió una de las tres mansiones que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por más de 3 millones de euros.

La mencionada mansión formaba parte de un complejo inmobiliario pensado como un gran espacio integrado donde vivían la cantante, el exfutbolista, sus hijos Milán y Sasha, además de los padres de Shakira y el personal de servicio.

Así, la idea era ampliar con una tercera casa, pero la ruptura de 2022 dejó las obras a medio camino y el sueño de la “granfinca familiar” terminó en venta.

La tercera vivienda del lote, la más chica y sin terminar, fue justamente la primera en desprenderse hace unos meses.

De esta manera, arrancó el proceso de separación patrimonial, que ahora continúa con la puesta en el mercado de las dos mansiones principales, valuadas en 10,99 millones de euros.

Sin la menor austeridad, se habla de lujo puro y ambientes para millonarios. Allí, el complejo incluye más de 700 m² construidos, seis habitaciones, cinco baños, gimnasio, piscina exterior e interior, bodega, estudio de grabación y hasta sala de juegos. Todo con domótica, calefacción central, jardines con riego automático y accesibilidad para sillas de ruedas.

Un verdadero oasis que hoy busca comprador mientras Shakira y Piqué cierran sus cuentas pendientes.