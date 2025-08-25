Gimnasia tuvo un complicado regreso de San Juan

Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
El cuerpo técnico debió reprogramar el inicio de la semana de trabajo
Gimnasia debió modificar su vuelta al trabajo como consecuencia del complicado regreso que tuvo de la provincia de San Juan, como consecuencia de la medida de fuerza iniciada por los controladores aéreos.
El plantel tenía previsto retornar ayer en un vuelo que debía despegar a las 18:30hs., pero a raíz de esta situación el avión terminó partiendo cerca de la medianoche, ya que la medida impulsada por el gremio ATEPSA impidió el despegue en todo el país entre las 13hs. y las 16hs. y luego entre las 19hs. y las 22hs.
De esta manera, los jugadores retomarán la actividad mañana martes por la tarde de cara al partido frente a Atlético Tucumán, el próximo lunes desde las 17hs.
El Lobo perdió el sábado último frente a San Martín de San Juan por 1 a 0, sin jugar bien frente a un rival que marcha último en la tabla de posiciones general.
