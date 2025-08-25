Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Gimnasia tuvo un complicado regreso de San Juan

El cuerpo técnico debió reprogramar el inicio de la semana de trabajo

Gimnasia tuvo un complicado regreso de San Juan
25 de Agosto de 2025 | 10:27

Escuchar esta nota

Gimnasia debió modificar su vuelta al trabajo como consecuencia del complicado regreso que tuvo de la provincia de San Juan, como consecuencia de la medida de fuerza iniciada por los controladores aéreos.

El plantel tenía previsto retornar ayer en un vuelo que debía despegar a las 18:30hs., pero a raíz de esta situación el avión terminó partiendo cerca de la medianoche, ya que la medida impulsada por el gremio ATEPSA impidió el despegue en todo el país entre las 13hs. y las 16hs. y luego entre las 19hs. y las 22hs.

De esta manera, los jugadores retomarán la actividad mañana martes por la tarde de cara al partido frente a Atlético Tucumán, el próximo lunes desde las 17hs.

El Lobo perdió el sábado último frente a San Martín de San Juan por 1 a 0, sin jugar bien frente a un rival que marcha último en la tabla de posiciones general.

