¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”

Para el presidente de la Cámara de Diputados las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación” a dos semanas de las elecciones bonaerenses

Martín Menem habló del escándalo de los audios: "Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina"
25 de Agosto de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afirmó esta mañana que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”.

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

En relación con las denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado dijo que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”.

"No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas", para las elecciones, aseguró.

NOTICIA EN DESARROLLO

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

