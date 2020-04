Advertencia de una experta: “Tras la pandemia nos espera otro modo de vida”

Mañana se cumple un mes de cuarentena. Quizás sea momento de parar, hacer un balance, pensar en lo ‘por venir’. En tal contexto, este diario entrevistó a una de la más reconocidas especialistas en enfermedades infecciosas del país, la docente e investigadora Silvia Elena González Ayala. Esta es la primera parte de una extensa charla virtual, como marcan los tiempos. Mañana, la segunda y última parte.

¿Somos conscientes como comunidad de lo que enfrentamos?

Considero que en algunos grupos no, pese a la difusión por los medios de la situación crítica en Madrid, Nueva York o Guayaquil.

Mañana se cumple un mes de cuarentena. ¿Qué opina de las medidas implementadas?

El confinamiento social fue oportuno y adecuado. A un mes de esa decisión se ha logrado: 1-Enlentecer la transmisión del virus SARS-CoV-2, lo que resulta en un número de casos nuevos que reciben la asistencia adecuada. 2-Capacitar a los miembros del equipo de salud en las características de la enfermedad y la modalidad de manejo. 3-Organizar la asistencia médica (consultorio para la atención del paciente con fiebre y síntomas respiratorios, constitución de equipos de atención, reconversión de los profesionales para el desempeño de otras tareas, reorganización de la circulación en el establecimiento asistencial, asignación de lugares para la internación, higiene hospitalaria, manejo de residuos patogénicos, etc.). 4-Proveer los equipos de protección personal a los miembros del equipo de salud, aunque todavía en cantidad insuficiente y en numerosas situaciones sin la calidad adecuada. 5-Ampliar el número de profesionales mediante Becas de Contingencia o contratación de los retirados. 6-Aumentar la dotación de camas para internación. 7-Incrementar la disponibilidad de equipos para la asistencia respiratoria mecánica. 8-Asegurar la provisión de oxígeno. 9-Construcción de hospitales modulares transitorios. 10-Incorporar laboratorios para el diagnóstico específico. 11-Contar con establecimientos no hospitalarios para el aislamiento de los enfermos que no requieran asistencia como internados y no puedan cumplirlo en su domicilio, y de los convalecientes hasta el alta para el reintegro a la comunidad. 12-Organizar y capacitar a voluntarios en distintas tareas (apoyo a adultos mayores, centros de llamada, provisión de alimentos a poblaciones vulnerables, etc.).

La comunidad

También, en este mes se ha evidenciado la inmensa solidaridad de nuestra comunidad a lo largo y ancho de la Provincia, sea con iniciativas individuales o grupales, donando dinero para la compra de insumos hospitalarios, comprando telas y otros materiales para la confección de barbijos, camisolines y protectores faciales, confeccionándolos en los hogares o en pymes, donando alimentos y/o preparando comida solidaria, brindando asistencia a los adultos mayores que viven solos y más. Esa solidaridad es expresada de distinta forma, pero siempre sumando.

“La salida del confinamiento debe ser tan precisa como un mecanismo de relojería para que no haya un contagio masivo”

365 x 24

Ello contrasta ostensiblemente con el silencio, en general, de los miembros del poder legislativo, que tiene un costo varias veces superior al del parlamento de otros países, y el espíritu de cuerpo defendiendo sus intereses. ¿Indiferencia, insensibilidad?. Disiento absolutamente, en forma muy respetuosa, con lo expresado por el Presidente respecto al salario de los miembros de su gabinete y los legisladores, porque se multiplican por equis valor comparado con el salario promedio de un trabajador argentino y sus condiciones habitacionales, como ya ha sido señalado. El argumento de que están disponibles las 24 horas tampoco es sustentable. Los médicos estamos disponibles las 24 horas los 365 días del año con salarios magros y al servicio de la salud de la comunidad por vocación, convicción y compromiso. Para muestra basta un botón y queda demostrado con el desempeño personal en el subsector público, y del que pueden dar fe promociones y promociones de graduados en el país y dispersos en el exterior, así como las familias de esos niños y adolescentes oportunamente asistidos con todo el equipo de salud en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Y también las autoridades políticas ante la convocatoria a colaborar por situaciones críticas (epidemias de sarampión, cólera, otras). Hago la referencia en primera persona, aunque me incomoda enormemente, pero es solo para señalar lo que hacen en forma continua y anónima los miembros del equipo de salud en pos de ese objetivo utópico de la comunidad sana.

¿En qué situación estamos para hacerle frente a una eventual propagación importante del virus?

Estamos mejor preparados que un mes atrás. Pero el virus está circulando en algunas áreas (Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, La Plata, Resistencia, Ushuaia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza). Ello implica que la salida del confinamiento debe ser tan precisa como un mecanismo de relojería para que no haya un contagio masivo, con gran número de enfermos que desborde la capacidad instalada del sistema de salud. La preocupación mayor está focalizada en la circulación del virus en el conurbano, donde millones de personas viven en la pobreza e indigencia, sin acceso a servicios básicos, con la población malnutrida, la cohabitación con adultos mayores, con una frecuencia mayor de enfermedades infecciosas crónicas y prevalencia variable de otras enfermedades no transmisibles (diabetes, obesidad, hipertensión, uso indebido de drogas). Por eso, el trabajo y el proceso de toma de decisión debe estar absolutamente integrado y consensuado en forma transversal entre los actores de la economía, la salud y la política.

Hay muchos profesionales de la salud infectados. ¿Qué falla? ¿Los protocolos? ¿No tienen equipos de seguridad?

En cada institución de salud con casos confirmados de COVID-19 debe realizarse la investigación epidemiológica para determinar las causas (fuente común, cadena de transmisión en el establecimiento asistencial, número, calidad y modalidad del uso del equipo de protección personal, cumplimiento del protocolo que correspondiera, hábitos-prácticas en el lugar de trabajo). Los protocolos son precisos y el personal debe estar capacitado para la asistencia en los distintos escenarios (recepción, triage, ambulatorio, internación, unidad de cuidados intensivos, unidad de diagnóstico por imágenes y laboratorio). Con respecto al equipo de protección personal utilizado, varía según el escenario. Hay puntos críticos, como por ejemplo el retiro del equipo de protección, donde puede producirse la contaminación inadvertida e involuntaria del operador (cansancio, apuro, distracción).

¿Cuánto se está testeando? ¿Es suficiente?

El número de pruebas se ha ido incrementando progresivamente. Pero, hasta ahora, sólo se estudian las personas que cumplen con la definición de caso, que al comienzo era muy restrictiva y se ha ido actualizando. Con esta modalidad se está diagnosticando un estimado del 20% de los infectados y con una sola metodología, que es la detección de parcelas del virus por un método directo: la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real (RT-PCR). Esta prueba puede tener resultados falsos negativos por distintos motivos. Los datos oficiales indican que al 17 de abril se realizaron 631 pruebas/1.000.000 habitantes (un dato similar al de España). No es suficiente, se necesitan más pruebas.

También se necesitan pruebas que detecten la respuesta inmune, los anticuerpos, de la primera respuesta aguda (IgM) y de la siguiente (IgG). Estos últimos deben ser estudiados en forma prospectiva para conocer el nivel protector y su duración, lo cual tiene gran valor para el tratamiento con plasma de convaleciente.

Un estudio de Harvard prevé distanciamiento social hasta 2022. ¿Qué opina?

Efectivamente es así la estimación. Sin duda, nos espera otro modo de vida, con nuevas configuraciones en la mayoría de las áreas. Esto ya es notorio en la preparación para las actividades de la primavera-verano en el hemisferio norte, marcada por el distanciamiento físico entre las personas. También señala la necesidad de la equidad en la educación, ante una evolución acelerada hacia la digitalización en múltiples actividades, en el acceso a la vivienda digna y el saneamiento básico, a la atención de la salud con calidad, a capacitar e incorporar al trabajo poblaciones que están excluidas por diferentes motivos, etc. Se necesitará el establecimiento de una suerte de Plan Marshall post segunda guerra mundial, que permitió que poblaciones arrasadas como las de Alemania y Japón emergieran como potencias, con el compromiso y esfuerzo sin claudicaciones de sus ciudadanos. Se necesitan líderes y estadistas que actúen de manera integral e integrada con precisión, destreza y decisión para revertir la situación económica, educativa y social. Al decir de Albert Camus, “la verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente”. Así debemos hacerlo, cada uno desde su posición.