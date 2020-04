"Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron", dice el matrimonio platense varado en el país

"Después de lo que salió publicado en EL DIA algo prendió porque me llamaron desde Turismo, que no habíamos estado en contacto desde hacía uno cuantos días", asegura María Teresa San Vicente, quien junto a su marido, Julio Gerola, ambos platenses, se encuentran cumpliendo la cuarentena en la provincia de San Luis, varados aunque ya no en las mismas condiciones como días atrás.

"Ahora podemos conseguir los medicamentos acá porque hay una farmacia que me acepta las recetas. Y además me ofrecieron que si necesito hacer las recetas una doctoras las puede hacer", cuenta más aliviada. Es que hasta el lunes, su situación no era simple: habían viajado de vacaciones a una cabañas a 23 kilómetros de Merlo, donde los encontró la cuarentena decretada por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.

Pensaron en regresar lo antes posible a La Plata, pero la propia Policía de La Pampa, según contaron, les dijo que no iban a poder pasar. Y si lo intentaban y debían regresar ya no les iban a permitir retornar ya que no son residentes.

"Acá se endurecieron las cosas, el control es más estricto, al punto que no podemos pasar dos personas. Así que viene la gente de Turismo con un chofer y nos lleva, porque nosotros ni con el auto podemos ir", explica María Teresa, y agrega: "Gracias a Dios que no nos fuimos de acá. Desde Turismo nos dijeron que no hay alternativa y que tenemos que cumplir la cuarentena sí o sí acá, porque si nos vamos no tenemos retorno a San Luis".

"Por eso queremos agradecer a la gente que nos ayudó y que se comunicó por teléfono", dice María Teresa, quien junto a su esposo integran uno de los grupos de riesgo frente al coronavirus, por eso también la angustia ante la imposibilidad de regresar a su casa cercana al Estadio Unico.

Pero la solidaridad prendió, y no sólo hacia ellos sino también para la perra labradora que los acompaña en todos los viajes. "Si hasta nos llamó una chica de una veterinaria porque se enteró que tenemos animales y se pudo a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitemos, sobre todo alimento, porque es un una perra grande y trajimos para unos días", agrega.