No cesan los reclamos a IOMA por incumplimientos en la entrega de la medicación

A raíz de una nota que hizo EL DÍA en relación a un fallo judicial por una paciente oncológica que no recibía la medicación por parte de IOMA, llegaron varias denuncias al WhatsApp de El Día sobre otros casos similares.

"Quería contarles que somos un grupo de afiliados que estamos en igual y peor situación intentando hacer visible una realidad de la que nadie se hace cargo. En mi caso lucho por mi papá (Juan Carlos Nazer) que tienen cáncer de riñón con metástasis ósea y pulmonar y es diabético. Es aciente de extremo riesgo y aun así IOMA no me entrega la mediación de marzo. Casi un mes sin tratamiento. Hemos estado más tiempo también. El 17 de abril del corriente para que se me entreguen en 5 días las medicaciones tramitadas de marzo y abril", le indicó el hijo del damnificado a este medio.

Y agregó: "Acudí a Defensoria del Pueblo provincial y me dieron número de reclamo. La medicación no está. Perdido por perdido sigo intentando, pero hay gente que es grande, que no tiene quien luche por ellos", y cerró: "Sigan haciendo visible esto. Porque estamos desamparados".