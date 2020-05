Doce platenses llevan 54 días encerrados en un hotel de La Habana: "Truco, ejercicio y esperar"

Partieron el 11 de marzo de nuestra Ciudad rumbo a Cuba con la idea de disfrutar de unos días de playa en un hotel "only inclusive" de Varadero. Días antes, en medio de los preparativos del viaje, al repasar las noticias de la Región en eldia.com habían leído algo de un virus que estaba causando muchas muertes en Asia y que comenzaba a golpear con fuerza en Europa.

"Como mucha gente, jamás creímos que el Covid-19 iba a desencadenar este bloqueo mundial. Jamás creímos que nos íbamos a quedar tanto tiempo en Cuba. El plan era volver en dos semanas y acá estamos", en esos términos se refiere Julián Rodríguez, un vecino del barrio UPCN, a la situación que está viviendo junto a otros 11 platenses en La Habana, en donde llevan 54 días encerrados en un hotel y esperando por un vuelo que los deposite en la Argentina.

En diálogo vía Whastapp con este diario, Julián cuenta que los primeros días pudieron cumplir con lo proyectado. "Estuvimos en el hotel, disfrutamos del servicio que contratamos los primeros días. Pero, después arrancamos con la preocupación por que se comenzó a especular con la posibilidad de que se podían cerrar las fronteras del país".

Y así fue. El 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio, una medida que en principio iba a tener una duración de 15 días pero que con el aumento del riesgo de contagio se extiende hasta la fecha. Entre las medidas que adoptó el mandatario figuraba el cierre total de las fronteras. Después del 20 hubo algunos vuelos para traer argentinos varados pero pasados unos 7 días se puso fin a esa iniciativa.

"Empezamos a realizar gestiones el 15 para cambiar nuestros pasajes. A esa altura, el disfrute y el only inclusive ya no nos importaba. Queríamos volver a casa antes de que cerraran el país" sostuvo Julián que al mismo tiempo destacó que "muchos de los platenses que se encuentran varados junto a él en el Hotel El Tulipán, tienen hijos, padres, familia, trabajo y responsabilidades que atender".

Pese a los trámites a contrarreloj que hicieron para cambiar su pasaje, no pudieron torcer el brazo al destino. El 19, la suerte estaba echada. Ya no salían vuelos de Cuba que también había levantado una serie de barreras para prevenir los contagios. "Algunos de los chicos compraron hasta 3 pasajes de vuelos que nunca salieron. Algunos deben hasta 500 dólares. Había en ese momento, como ahora, una gran desesperación por volver cuanto antes" precisó.

Al principio, muchos aceptaron la realidad pensando que se iba a tratar de 15 días y listo. Pero los días fueron pasando y aún se encuentran varados en La Habana. Hoy cumplieron 54 días de encierro total en un hotel. "La verdad que por el alojo y por la comida no nos hacemos problema. Se portaron muy bien en cancillería y ellos son los que están corriendo con todos esos gastos. Compartimos el hotel con otros argentinos, algunos de capital" relató Julián.

Sobre el día a día, contó que después de varios días de encierro y teniendo en cuenta que nadie había resultado positivo comenzaron a juntarse en el hall del hotel para poder compartir una charla y alguna mano de truco. "Nos organizamos y empezamos a poner un horario para hacer más llevadera la cuarentena en el hotel. Desayunamos, hacemos ejercicio, almorzamos, hacemos ejercicio, vamos un rato a las habitaciones que son compartidas y después, a la noche, después de cenar, nos juntamos a jugar al truco o al pool. Es lo único que hay acá", señaló.

Sobre la conexión de internet, apuntó que "es difícil mantener una fluidez en la comunicación con la familia. Sólo tenemos una hora por habitación y como somos dos, eso se resume a media. Estamos esperando que Cancillería interceda y nos habilite unas horas más". Al respecto indicó que no tienen permitido pisar ni si quiera la vereda del hotel así que por más que pudieran salir a buscar conexión no podrían hacerlo.

"Comida no nos falta, lugar donde dormir tampoco. La verdad que en ese aspecto Cancillería se ha portado muy bien.Estamos preocupados por nuestra gente. Ya van más de 60 días fuera de casa. Y uno empieza a extrañar. Los que tienen hijos o viejos muy grandes la sufren más. También los que temen quedarse sin laburo. Como vienen las cosas creemos que en el corto plazo no nos van a venir a buscar. Hacer una escala acá por tan poca gente nos parece raro que se haga en lo inmediato. Por eso queremos pedir al Gobierno que no se olvide nosotros, que nos tengan en cuenta" concluyó Julián en representación de los platenses Matias Daniel Smolyn, Gonzálo García Chebel, Javier García Chebel, Daniel Villagran, Lautaro Gastón Gil, Bruno Rodríguez, Gastón Sagarra, Guillermo Velazquez, Darío Escribano, Sebastián Chavero y Mariano Perroni.