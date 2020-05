Chiqui Tapia se enojó con Marchi: “Le digo que tenemos que ser solidarios entre todos”

En medio de la tensa situación entre el gremio de los jugadores y la dirigencia del fútbol argentino, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia salió con tapones de punta Volvió a tirarle la pelota a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados, a quien le pidió comprensión. “Acá hay una negociación y hay que dialogar, pero ellos no lo quiso así, entonces ya no es responsabilidad nuestra”, dijo en club 94.7.

“Hemos hablado con Marchi desde que empezó el parate del fútbol, el 10 de marzo, buscando alternativas para entre todos acompañar este momento crítico que viven las instituciones. Yo nombré una comisión para que hablen con ellos y en los últimos 20 días, Agremiados no nos respondió nada. Ellos decían que el fútbol tenía un problema financiero y no económico, pero acá el problema es económico a nivel mundial, la industria del mundo está parada”.

“A Marchi se le hizo una oferta, en un país donde hay gente que va a cobrar 10 mil pesos por mes y donde día a día hay gente que come en los clubes, creo que deben ver una realidad, porque no hay plata ni recursos. No hemos tenido respuesta del gremio. Vamos a jugar cuando las autoridades nos lo permitan. Cuando los clubes contrataron a los jugadores no se sabía que iba a pasar esto y con esta gravedad, por eso hay que ser conscientes del cuadro de situación", siguió disparando el principal dirigente del fútbol argentino.

“Ojalá que el fútbol vuelva una vez que superemos esta pandemia, hoy nuestra reponsabilidad es cuidar la salud y la vida. Acá en el fútbol hay 40.000 mil empleados, no 4.000 que son los jugadores. Entonces le digo a Marchi que tenemos que ser solidarios entre todos. Los dirigentes tienen muy buena voluntad y muchos equipos tiene acuerdos, por el diálogo con la dirigencia. Hoy estamos en una situación crítica, no puedo gastar 100 si me entran 10”, puntializó.

Por último se refirió a los ascensos y fue contundente: "Se van a definir deportivamente cuando nos autoricen desde salud para que se pueda jugar. No quiero hacer futurología en cuanto al formato, lo que sí digo es que los ascensos de van a definir en la cancha y no en un escritorio. Y eso será cuando las autoridades sanitarias lo autoricen”.