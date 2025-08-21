Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

FIRMARÁ UN CONTRATO DE CUATRO TEMPORADAS

Ivo Mammini tendrá su destino en el fútbol sueco

El delantero continuará su carrera en el AIK de Suecia. Al club le quedarán unos 250 mil dólares y el 20% de una futura venta

Ivo Mammini tendrá su destino en el fútbol sueco

El delantero Ivo Mammimi fue transferido al Aik de Suecia / EL DIA

21 de Agosto de 2025 | 02:41
Edición impresa

El delantero Ivo Mammini continuará su carrera futbolística en el fútbol de Suecia, más precisamente en el AIK Solna, equipo enclavado en el corazón de la capital, Estocolmo y que participa en el torneo de primera división

El ahora ex jugador de Gimnasia, que tenía contrato con la entidad hasta diciembre de este año, firmará con el club sueco un vínculo de cuatro temporadas.

La transferencia es por el 100% de los derechos económicos del jugador. O sea que a Gimnasia le quedarán unos 250 mil dólares, aproximadamente, y además, conservará una plusvalía del 20 por ciento de una futura venta.

Mammini, un jugador surgido de las divisiones menores de Gimnasia, últimamente no estaba en la consideración del entrenador Alejandro Orfila.

En el último año, el atacante había jugado solo diez partidos, y una lesión en la rodilla le sacó posibilidades de ser tenido en cuenta por el actual entrenador mens sana.

Inclusive, el propio Mammini le había expresado a la comisión directiva mens sana que no iba a renovar su vínculo contractual con la institución, que se vence en diciembre próximo.

El delantero, de 22 años, comenzó el actual Torneo Clausura siendo titular en el equipo, pero perdió su puesto en la segunda fecha y después, sufrió una lesión en la rodilla (sinovitis), que lo marginó de las canchas en las últimas fechas, y de la consideración el entrenador uruguayo.

Como se recordará, Mammini tu su oportunidad de debutar en la primera de Gimnasia gracias a Diego Maradona, quien lo incluyó con 16 años en un partido de Copa Argentina, en febrero de 2020.

Realizó todas las divisiones inferiores en el Lobo y fue transferido en las últimas horas al fútbol sueco después de haber disputado 54 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino y después de haber convertido cinco goles.

La salida de Mammini se le abre un serio interrogante al entrenador Alejandro Orfila a la hora de conformar la delantera mens sana, sabiendo que Briasco está lesionado y que Jan Hurtado continúa en proceso de recuperación.

Volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
