Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes |LOS PIBES VOLVIERON A TENER UN PAPEL CLAVE

Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa

Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa

Mikel Amondarain marcando a Sergio Araujo / Nicolás Braicovich

21 de Agosto de 2025 | 02:46
Edición impresa

Estudiantes no lució, pero logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un duelo cerrado y de pocas acciones de peligro, Eduardo Domínguez le volvió a dar una gran responsabilidad a los pibes: Mikel Amondarain y Román Gómez tuvieron su primera titularidad por Copa Libertadores.

En un partido chivo y en una etapa compleja como lo son los octavos de final, tuvieron la difícil labor de reemplazar a jugadores importantes del equipo. En el caso de Gómez, jugó por el lesionado Eric Meza, mientras que Mikel reemplazó a Edwuin Cetre, pero por decisión táctica del entrenador.

El lateral no tuvo una noche sobresaliente, pero cumplió su labor. En el primer tiempo, se mostró activo y tuvo buenas intervenciones a nivel defensivo, con quites y también anticipos. Sin embargo, le costó ser una opción en el ataque, más allá de su buena movilidad. No estuvo certero en los centros, ya que varios quedaron a media altura.

En el complemento, sufrió algunos desbordes y no tuvo la precisión inicial, en una etapa donde Estudiantes estuvo errático y por momentos apostó más al juego directo.

Por su parte, el volante volvió a estar a la altura de la circunstancias y con un puñado de minutos en primera. Fue prolijo con la pelota, provocó buenos quites y liberó a Ascacibar, para que esté más abocado a lo ofensivo.

Como si tuviese muchos años en primera, el Vasquito fue uno de los pocos jugadores claros que tuvo el Pincha y además impuso personalidad, en momentos que fueron complicados para el Pincha. No tanto por le rival, sino por falencias propias que tuvo el equipo de Domínguez.

Más allá de contar con jugadores de experiencia, los juveniles siguen ganado lugar en el armado del equipo. Y tanto Gómez como Amondarain se convirtieron en primeras piezas de recambio y también para jugar desde el arranque. Sin dudas y más allá del rendimiento que tuvo el equipo, volvieron a dejar en claro que están a la altura.

OTRA VALLA INVICTA

Estudiantes sigue mostrando solidez en la Copa Libertadores, ya que ayer logró completar otra valla invicta. Hasta el momento, es el equipo que más veces lo consiguió en el actual certamen, con un total de 6 en ocho partidos disputados.

 

Los juveniles siguen ganando un lugar importante en el armado para Domínguez

 

Cuatro fueron de la mano de Matías Mansilla ante Carabobo (ida y vuelta), Botafogo (local) y Universidad de Chile (visitante). Mientras que las otras dos las completó Fernando Muslera, en los dos encuentros ante Cerro Porteño.

Peculiarmente, los cinco goles que recibió fueron en dos partidos: la derrota por 2-1 ante Universidad de Chile como local y la caída 3-2 ante Botafogo en Brasil. En ambos partidos, el arquero fue el saliente Mansilla.

Por otro lado, hay un dato llamativo de Estudiantes en su participación en la actual Libertadores: ganó más partidos como visitante que como local. De las cinco victorias que tiene entre la fase de grupos y los octavos de final, tres fueron fuera de casa (Carabobo, Universidad de Chile y Cerro Porteño) y dos en UNO (Botafogo y Carabobo). Sin dudas, conseguir mayor efectividad como local de cara al futuro, será vital para las aspiraciones de Estudiantes en el máximo certamen continental.

LEA TAMBIÉN

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo

Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
La Ciudad
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Árboles caídos y calles sin salida: lo que dejó la lluvia
Policiales
Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
Espectáculos
“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica
“Haz que regrese”: Sally Hawkins, transformada
Fantasía, golpes y más terror, en otras novedades
Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios
Se unieron: “Liam lo está haciendo muy bien, estoy orgulloso de él”, dijo Noel
Política y Economía
VIDEO.- Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
La pérdida de aliados ante un veto con impacto social
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Una marcha al pulso de lo que pasaba en Diputados
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla