Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa

Estudiantes no lució, pero logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un duelo cerrado y de pocas acciones de peligro, Eduardo Domínguez le volvió a dar una gran responsabilidad a los pibes: Mikel Amondarain y Román Gómez tuvieron su primera titularidad por Copa Libertadores.

En un partido chivo y en una etapa compleja como lo son los octavos de final, tuvieron la difícil labor de reemplazar a jugadores importantes del equipo. En el caso de Gómez, jugó por el lesionado Eric Meza, mientras que Mikel reemplazó a Edwuin Cetre, pero por decisión táctica del entrenador.

El lateral no tuvo una noche sobresaliente, pero cumplió su labor. En el primer tiempo, se mostró activo y tuvo buenas intervenciones a nivel defensivo, con quites y también anticipos. Sin embargo, le costó ser una opción en el ataque, más allá de su buena movilidad. No estuvo certero en los centros, ya que varios quedaron a media altura.

En el complemento, sufrió algunos desbordes y no tuvo la precisión inicial, en una etapa donde Estudiantes estuvo errático y por momentos apostó más al juego directo.

Por su parte, el volante volvió a estar a la altura de la circunstancias y con un puñado de minutos en primera. Fue prolijo con la pelota, provocó buenos quites y liberó a Ascacibar, para que esté más abocado a lo ofensivo.

Como si tuviese muchos años en primera, el Vasquito fue uno de los pocos jugadores claros que tuvo el Pincha y además impuso personalidad, en momentos que fueron complicados para el Pincha. No tanto por le rival, sino por falencias propias que tuvo el equipo de Domínguez.

Más allá de contar con jugadores de experiencia, los juveniles siguen ganado lugar en el armado del equipo. Y tanto Gómez como Amondarain se convirtieron en primeras piezas de recambio y también para jugar desde el arranque. Sin dudas y más allá del rendimiento que tuvo el equipo, volvieron a dejar en claro que están a la altura.

OTRA VALLA INVICTA

Estudiantes sigue mostrando solidez en la Copa Libertadores, ya que ayer logró completar otra valla invicta. Hasta el momento, es el equipo que más veces lo consiguió en el actual certamen, con un total de 6 en ocho partidos disputados.

Los juveniles siguen ganando un lugar importante en el armado para Domínguez

Cuatro fueron de la mano de Matías Mansilla ante Carabobo (ida y vuelta), Botafogo (local) y Universidad de Chile (visitante). Mientras que las otras dos las completó Fernando Muslera, en los dos encuentros ante Cerro Porteño.

Peculiarmente, los cinco goles que recibió fueron en dos partidos: la derrota por 2-1 ante Universidad de Chile como local y la caída 3-2 ante Botafogo en Brasil. En ambos partidos, el arquero fue el saliente Mansilla.

Por otro lado, hay un dato llamativo de Estudiantes en su participación en la actual Libertadores: ganó más partidos como visitante que como local. De las cinco victorias que tiene entre la fase de grupos y los octavos de final, tres fueron fuera de casa (Carabobo, Universidad de Chile y Cerro Porteño) y dos en UNO (Botafogo y Carabobo). Sin dudas, conseguir mayor efectividad como local de cara al futuro, será vital para las aspiraciones de Estudiantes en el máximo certamen continental.