Una línea de tiempo de los acontecimientos que llevaron a la población negra a decir "basta"

Para contextualizar la ira, la frustración y la desesperación que obligaron a los manifestantes negros a recrear la anarquía y el caos en Estados Unidos, a continuación se plasman una serie de puntos que demuestran los actos racistas que se fueron sucediendo a lo largo de la historia y que hoy colmaron la paciencia de miles de afroamericanos

El White Lion

Agosto de 1619: El White Lion, un barco privado holandés de 160 toneladas que enarbolaba una bandera británica aterrizó en Comfort Point en Virginia cargado de "negros extraños "para ser intercambiados por comida y las" mejores y más fáciles tarifas ... " S

Se desconoce la identidad y el número exacto de esclavos que desembarcaron ese día, aunque documentos de esa época hablan de que viajaron unas 20 personas.

Los esclavos que, según marca la historia habían sido robados a otro barco, luego fueron intercambiados por comida a su llegada al puerto. El colono ­John Rolfe, que pasaría a la historia por su matrimonio con la indígena Pocahontas, detalló en un documento de la época que el cargamento del barco “no era nada más que 20 y tantos negros, que el Gobernador y el Capitán Mercante compraron por víveres.

La llegada de estos primeros africanos al norte de América marcó una nueva etapa en el tráfico de esclavos.

1636: Boston crea la "Guardia Nocturna", que se convertiría en la primera fuerza policial en Estados Unidos.

Junio ​​de 1640: el Tribunal General de Virginia creó lo que muchos llaman el primer esclavo de la nación cuando el tribunal condenó a John Punch, un africano, a una cadena perpetua de servidumbre porque era negro.

Punch, uno de los africanos White Lion originales, se había escapado de su amo junto con un sirviente holandés y un sirviente inglés.

Los análisis de ADN practicados a los presuntos descendientes de Punch indican que probablemente era originario de la costa atlántica centroafricana (en un arco que abarcaría desde Costa de Marfil a Gabón pasando por Camerún, cazadero de esclavos tradicional).

Los historiadores consideran John Punch el primer esclavo oficial en las colonias inglesas y que se trata de una de las primeras distinciones legales entre europeos y africanos realizados en la colonia, más un hito clave en el desarrollo de la institución de la esclavitud en los Estados Unidos .

1669: la legislatura de Virginia aprueba "un acto sobre el asesinato casual de esclavos". Según la nueva ley, los amos que matan a sus esclavos en el acto de castigarlos no son responsables del asesinato.

1704: Carolina del Sur crea la primera fuerza policial pública moderna. Llamadas "patrullas de esclavos", estas organizaciones financiadas con fondos públicos cumplían tres funciones: 1) perseguir, detener y devolver esclavos fugitivos a sus dueños; (2) proporcionar una forma de terror organizado para disuadir las revueltas de esclavos; y (3) para mantener una forma de disciplina para los trabajadores esclavos que violaron las reglas.

En las zonas de Norteamérica que dependen de la esclavitud, diversos grados de autoridad legal respaldaron las patrullas de los dueños de plantaciones y otros blancos libres para garantizar que los esclavos no fueran libres de desplazarse de noche y para hacer cumplir en general las restricciones a los esclavos.

La Rebelión de Stono

1739: "Jemmy", un guerrero kongolese letrado y esclavo en Carolina del Sur, organiza un levantamiento contra los blancos que resulta en la muerte de 25 colonos y de 35 a 50 africanos. La Rebelión de Stono fue la mayor revuelta en las colonias británicas del continente.

A primera hora del domingo 9 de setiembre de 1739, unos 20 esclavos negros se reunieron en el puente del río Stono, situado al suroeste de Charles Town (ahora Charleston), Carolina del Sur. Eran parte de un grupo de esclavos que construía una carretera pública en la zona.

La mayoría de ellos, incluyendo su líder Jemmy, habían sido traídos en diferentes barcos de esclavos para trabajar en los campos de arroz.

En el informe se dice que, justo antes del amanecer, Jemmy llevó a sus hombres cerca del almacén de Hutchinson, donde robaron armas y munición y mataron y decapitaron a los dos hombres blancos que ocupaban el edificio.

Tras una parada para descansar vislumbraron a la milicia de Bull e iniciaron la batalla pero la milicia llevaba armas de fuego más potentes, como fusiles, y en unas pocas horas más de 30 rebeldes habían muerto y cerca de otros 30 habían escapado al bosque más próximo. Durante el siguiente mes, la mayoría de los que escaparon fueron capturados, asesinados y decapitados. Nunca se sabrá si Jemmy estuvo entre los muertos del puente Edisto o si fue uno de los que escapó y logró llegar a Florida.

Abril de 1740: después de la Rebelión de Stono, Carolina del Sur aprueba la Ley de Negros de 1740, por lo que es ilegal que los africanos esclavizados abandonen los Estados Unidos, se reúnan en grupos, cultiven alimentos, ganen dinero y aprendan a escribir.

La ley también dio permiso a los propietarios de esclavos para matar esclavos rebeldes y se mantuvo vigente hasta 1865.

5 de marzo de 1770: la tensión ocasionada por la ocupación militar de Boston, se incrementó tras los disparos que un grupo de soldados realizaron contra un grupo de manifestantes que protestaba contra la subida de tasas por parte de la metrópoli Inglaterra para así recuperarse de las pérdidas económicas tras la guerra.

John Adams diría más tarde que, tras la noche de la Masacre de Boston, comenzó el deseo de independencia de los Estados Unidos de América.

El incidente comenzó cuando un joven aprendiz de un fabricante de pelucas llamado Edward Garrick, se acercó a un oficial de la Casa de Aduanas (Royal Custom House) solicitando un pago de su maestro. Cuando el aprendiz, siendo ignorado, se volvió ruidoso en sus demandas, un centinela británico, el soldado de primera White, sacó al joven del edificio y lo golpeó. Garrick, furioso, volvió con un grupo de colonos y arrojaron a White bolas de nieve, hielo y basura. La muchedumbre creció y continuó lanzando objetos contra oficiales. Uno de los militares, el soldado de primera Hugh Montgomery, disparó deliberadamente a la muchedumbre y se sumaron los demás soldados que comenzaron a disparar a la multitud. Murieron cinco personas.

Diciembre de 1791: el Congreso ratifica la Segunda Enmienda a la Constitución, dando a los estadounidenses el derecho a portar armas.

James Madison creó la enmienda para disipar los temores de levantamientos negros armados.

Dred Scott v. Sanford

6 de marzo de 1857: la Corte Suprema emite un veredicto en Dred Scott v. Sanford, en el cual el presidente del tribunal, Roger Taney, escribió: “Los estadounidenses de raza negra habían sido considerados durante más de un siglo como seres de un orden inferior, y totalmente incapaces de asociarse con la raza blanca, ya sea en las relaciones sociales o políticas; y tan inferior, que no tenían derechos que el hombre blanco debía respetar”

Dred Scott v. Sanford fue una demanda judicial, crucial en la historia de los Estados Unidos, resuelta por la Corte Suprema de dicho país en 1857, en el que se decidió privar a todo habitante de ascendencia africana, fueran esclavos o no, el derecho a la ciudadanía y se le quitó al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país. La decisión fue redactada por el Juez Presidente Roger B. Taney. La furia que causó este fallo entre los abolicionistas fue factor importante en la explosión de la guerra de Secesión.

1861: 11 gobiernos estatales se unieron para formar una nación supremacista blanca, decidiendo que preferían dejar de ser estadounidenses que dejar de esclavizar a los humanos.

1865: un grupo compuesto por antiguos soldados confederados, patrulleros de esclavos y agentes de la ley forman el "Círculo de amigos", también conocido como el Ku Klux Klan. La primera encarnación del Klan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la guerra de Secesión, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción

El grupo de extrema derecha fue creado inmediatamente después de la guerra de Secesión, y promueve principalmente la supremacía de la raza blanca y, por tanto, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

Con frecuencia, estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces, para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas.

9 de julio de 1868: Estados Unidos ratifica la decimocuarta enmienda, convirtiendo a los antiguos africanos esclavizados en ciudadanos de los Estados Unidos.

La Decimocuarta Enmienda ( Enmienda XIV ) a la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 9 de julio de 1868, como una de las enmiendas de reconstrucción .

Fue una de las modificaciones más consiguientes en el día de hoy y se dirige a los derechos de ciudadanía y la igual protección de las leyes. Se propuso en respuesta a las cuestiones relacionadas con los antiguos esclavos después de la guerra civil americana.

1868 - 1877: Ku Klux Klan y los blancos organizan una campaña nacional de terror que masacra a decenas de miles de personas negras en todo el país.

Los miembros del Klan aseguraron haber matado a más de ciento cincuenta negros en un solo condado de Florida, y cientos más en otros condados.12​ Una proclamación hecha por Gordon en 1868

Enero de 1877: Se llamó Compromiso de 1877 a un pacto informal alcanzado en Estados Unidos en el año 1877 tras las disputadas elecciones presidenciales del año anterior entre el republicano Rutherford B. Hayes y el demócrata Samuel J. Tilden.

De acuerdo al "compromiso", y tras varias controversias entre los colegios electorales sobre los resultados de los comicios, se acordó otorgar la presidencia a Hayes, a cambio de que su régimen aceptase ciertas exigencias del Partido Demócrata liderado por Tilden. Una de ellas, retirar tropas del sur.

“El fin de la interferencia federal en los asuntos del sur condujo a la privación generalizada de los derechos de voto de los votantes negros. Desde finales de la década de 1870 en adelante, las legislaturas del sur aprobaron una serie de leyes que requieren la separación de los blancos de las "personas de color" en el transporte público, en las escuelas, parques, restaurantes, teatros y otros lugares. Conocidas como las "leyes de Jim Crow" (después de un acto de juglar popular desarrollado en los años anteriores a la guerra), estos estatutos segregacionistas gobernaron la vida en el sur hasta mediados del siglo próximo, y terminaron solo después de los éxitos del movimiento por los derechos civiles que tanto le costó ganar. en los años 1960”, decía un artículo.

1919: se producen "disturbios" generalizados en todo Estados Unidos cuando los veteranos negros regresan de la Primera Guerra Mundial con nociones de igualdad.

Muchos de estos disturbios involucran a agentes de policía y pocos de los participantes de las turbas de linchamiento blanco fueron condenados.

Emmett Till

1955: Emmett Till, de 14 años, es secuestrado, torturado, asesinado y arrojado al río Tallahatchie en Money, Miss, después de que según los informes, “coqueteara con una mujer blanca”

Existen varias versiones de lo que ocurrió en ese momento. Según algunos, Till al ver a la bella mujer, le silbó con admiración y esta se ofendió. Otros afirman que Till al salir de su tienda se despidió de Carolyn diciéndole "Chao baby" y otra versión consta de que Till empezó a coquetear con Carolyn diciéndole "No temas de mí. Ya he estado con mujeres blancas anteriormente". Carolyn amenazó a Till y a los demás con una pistola y los adolescentes se fueron.

Esa misma noche, de madrugada, Roy Bryant, de 24 años de edad y esposo de la mujer, se dirigió a casa de Moses Wright acompañado de su medio hermano John William Milam, de 36 años de edad, y de otro hombre de identidad desconocida en busca de un niño de 14 años llamado Emmett Till. Ambos hombres llevaron a Emmett a un granero situado en las afueras y allí le propiciaron una brutal paliza para luego dispararle en la cabeza y arrojarlo al río Tallahatchie con un peso al cuello

Su cuerpo mutilado fue encontrado tres días después por varios pescadores en el río Tallahatchie. Las fotografías de su cadáver causaron un fuerte impacto en todo el mundo después de que su madre decidiera que su ataúd estuviera abierto durante el funeral para que se conociera la brutalidad de los hechos. En julio de 2018 se anunció la reapertura del caso.

14 de mayo de 1961: Birmingham Wing. el comisionado de policía Bull Connor junto con los conspiradores del Ku Klux Klan, coordinan un ataque contra Freedom Riders.

Los miembros del clan y los racistas reclutados golpearon, incendiaron y hospitalizaron a manifestantes pacíficos en Anniston, Alabama.

1963: Martin Luther King pronuncia su "Tengo un discurso soñado" en la marcha en Washington, diciendo: "Nunca podremos estar satisfechos mientras el negro sea víctima de los horrores indescriptibles de la brutalidad policial".

Comienza su discurso haciendo referencia a la firma de la Proclamación de Emancipación y el faro de esperanza que proporcionó a los afroamericanos. La imagen muestra la Proclamación de la Emancipación, que liberó a los esclavos en 1863. Continúa describiendo la injusticia y la segregación que enfrentan los afroamericanos. La imagen muestra a un afroamericano en la parte posterior de un coche de policía.

King afirma que esto es sólo el comienzo y no habrá retroceso hasta que los afroamericanos sean considerados iguales.

Bombardeo de la Iglesia Bautista de la calle 16

1963: los supremacistas blancos, uno de los cuales era informante del FBI, bombardean la Iglesia Bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, matando a Addie Mae Collins, de 14 años, Cynthia Wesley y Carole Robertson y Denise McNair, de 11 años. mientras se ponían sus túnicas de coro.

El bombardeo fue un acto de terrorismo supremacista blanco que ocurrió el domingo 15 de septiembre. Cuatro miembros de un Ku Klux local plantaron al menos 15 cartuchos de dinamita unidos a un dispositivo temporizador debajo de los escalones ubicados en el lado este de la iglesia. La explosión en la iglesia mató a cuatro niñas e hirió a otras 22 personas.

18 de febrero de 1965: los policías estatales de Alabama disparan contra Jimmie Lee Jackson, un manifestante no violento.

Fue un veterano afroamericano y activista por los derechos civiles en Marion, Alabama y diácono en la iglesia bautista. Mientras estaba desarmado y participando en una marcha pacífica por los derechos de voto en su ciudad, fue golpeado por soldados y asesinado a tiros por un soldado del estado de Alabama. Jackson murió ocho días después en el hospital.

Domingo Sangriento

7 de marzo de 1965: el Domingo Sangriento de 1965 sucedió el 7 de marzo en Selma, Alabama.

La policía local y soldados estatales asaltaron en el Puente Edmund Pettusa a 600 manifestantes por los derechos civiles que intentaban realizar la marcha de Selma a Montgomery.

El ataque dejó a diecisiete hospitalizados. Esta marcha tenía como objetivo que el gobernador George Wallace protegiera los derechos de los votantes negros. La policía actuó de este modo porque Wallace denunció la marcha diciendo que era una amenaza contra la seguridad pública.

3 de marzo de 1991: Una cámara de video captura a cuatro oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles golpeando a Rodney King en uno de los primeros videos de brutalidad policial viral.

Trabajando como taxista el 3 de marzo de 1991, fue perseguido en la autopista por la policía a altas velocidades, negándose a detenerse cuando se le indicaba mediante luces y sirenas. Tras saltarse varios semáforos y señales de alto, se paró en el distrito de Lake View Terrace. King, que tenía antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, y se creía que había consumido fenciclidina, se resistió a su arresto, y fue derribado, inmovilizado y golpeado con porras por cuatro miembros del LAPD, estando esposado.

El incidente fue grabado por George Holliday junto a su mujer Eugenia, unos videoaficionados. El fiscal del distrito de Los Ángeles acusó a los cuatro agentes de uso excesivo de la fuerza durante la paliza. El 29 de abril de 1992, el jurado rechazó todas menos una de las acusaciones.

1999: cuatro oficiales de policía de Nueva York disparan y matan a Amadou Diallo, de 23 años.

Fue un joven inmigrante guineano de 23 años de edad que murió asesinado por los 41 disparos realizados por estos cuatro agentes de la extinta Unidad de Crímenes Callejeros del Departamento de Policía de Nueva York que estaban de servicio.

Estos eran Sean Carroll, Richard Murphy, Edward McMillon y Kenneth Boss. El hecho tuvo lugar en el número 1157 de la Avenida Wheeler, en la parte sureste del Bronx. Por este asesinato se celebró un juicio en Albany, capital del Estado de Nueva York en el que os agentes quedaron libres de toda culpa.

26 de noviembre de 2006: Siete oficiales encubiertos de la policía de Nueva York disparan más de 50 rondas de municiones contra Sean Bell desarmado en una despedida de soltero.

Bell fue asesinado la mañana antes de su boda, y dos de sus amigos, Trent Benefield y Joseph Guzman, resultaron gravemente heridos.

El incidente provocó fuertes críticas al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York por parte de miembros del público y generó comparaciones con el asesinato de Amadou Diallo en 1999. Tres de los cinco detectives involucrados en el tiroteo fueron a juicio pero fueron encontrados no culpables.

26 de febrero de 2012: George Zimmerman acecha, persigue y mata a Trayvon Martin, de 17 años, después de que los operadores del 911 le dijeron a Zimmerman que dejara solo al adolescente.

Zimmerman disparó a Martin, quien estaba desarmado, durante un altercado físico entre ambos. Zimmerman, herido durante el encuentro, declaró defensa personal.

El incidente fue revisado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debido a potenciales violaciones a los derechos civiles, pero ningún cargo adicional fue archivado, argumentando insuficiencia de evidencia.

21 de marzo de 2012: Rekia Boyd , una mujer afroamericana de 22 años, fue asesinada a tiros en Chicago , Illinois , por Dante Servin, un detective de la policía. Servin, un oficial de policía fuera de servicio, condujo su automóvil a Douglas Park en el West Side de Chicago después de llamar a la policía. Luego se acercó a un grupo de cuatro personas que habían estado de fiesta en el parque y tuvieron alguna forma de altercado verbal con ellos.

Los informes no son claros en cuanto a si Servin era tranquilo y educado o grosero y agresivo. Una de las víctimas, Antonio Cross, acusó a Servin de intentar comprar drogas del grupo, a lo que Cross supuestamente le dijo a Servin que sacara su "trasero tonto" de allí.

Servin disparó contra el grupo, golpeando a Rekia Boyd en la cabeza y a Antonio Cross en la mano. En noviembre de 2013, Servin fue acusado de homicidio involuntario, pero el Juez Dennis J. Porter lo libró de todos los cargos el 20 de abril de 2015 en un raro veredicto.

17 de julio de 2014: el oficial de policía de Nueva York, Daniel Pantaleo, mata a Eric Garner estrangulandolo durante unos 15 a 19 segundos mientras estaban arrestándolo.

La Office of Chief Medical Examiner of the City of New York atribuyó su muerte a asfixia por estrangulamiento y fue catalogado como homicidio.1​ El 3 de diciembre de 2014, el gran jurado del condado de Richmond exculpó al agente policial.Pantaleo nunca ha sido condenado por un delito.

9 de agosto de 2014: Ferguson, Mo. el oficial Darren Wilson dispara y mata a Mike Brown Jr., de 18 años. En septiembre de 2014, Eric Holder, el fiscal general de los Estados Unidos lanzó una investigación federal del departamento de policía de Misuri para examinar si los agentes habían mostrado discriminación racial o empleado fuerza excesiva.1

El gran jurado del condado investigó los eventos relacionados con la muerte. En una rueda de prensa celebrada el 24 de noviembre, el abogado fiscal Robert P. McCulloch del condado de San Luis, Misuri, dijo que el gran jurado había dictaminado que Darren Wilson no sería imputado.

22 de noviembre de 2014: Timothy Loehmann, un oficial de policía de 26 años, disparó fatalmente en Cleveland, Ohio, a Tamir Rice , un niño afroamericano de 12 años.

Rice llevaba una réplica de una pistola Airsoft de juguete; Loehmann le disparó casi inmediatamente después de llegar a la escena. Los oficiales informaron que a su llegada, ambos gritaban continuamente "muéstrame las manos" a través de la ventana abierta de la patrulla. Loehmann afirmó además que en lugar de mostrar sus manos, parecía como si Rice estuviera tratando de sacar: En respuesta, el oficial disparó dos veces. Murió al día siguiente. El jurado se negó a acusar principalmente sobre la base de que Rice estaba sacando lo que parece ser un arma de fuego real de su cintura cuando llegó la policía.

4 de abril de 2015: Un transeúnte captura al policía de North Charleston, Carolina del Sur, Michael Slager, disparando desarmado a Walter Scott mientras Scott huye durante una parada de tráfico.

Slager se declaró culpable de privación federal de derechos bajo el color de la ley y fue sentenciado a 20 años de prisión.

12 de abril de 2015: el residente de Baltimore Freddie Gray fue arrestado por llevar un cuchillo y murió a causa de heridas mientras lo transportaban a la cárcel.

Las circunstancias de las lesiones inicialmente no estaban claras; Los relatos de testigos presenciales sugirieron que los oficiales involucrados usaron fuerza innecesaria contra Gray durante el arresto, un reclamo negado por todos los oficiales involucrados. La investigación médica descubrió que Gray había sufrido lesiones durante el transporte.

La oficina del médico forense llegó a la conclusión de que la muerte de Gray no podía considerarse un accidente y, en cambio, fue un homicidio, porque los agentes no siguieron los procedimientos de seguridad "a través de actos de omisión".

El 25 de abril de 2015, una gran protesta en el centro de Baltimore se tornó violenta, resultando en 34 arrestos y lesiones en 15 policías. Después del funeral de Gray el 27 de abril, el desorden civil se intensificó con el saqueo y la quema de negocios locales y una farmacia CVS , que culminó con una declaración de estado de emergencia del gobernador Larry Hogan , el despliegue de la Guardia Nacional de Maryland en Baltimore y el establecimiento de un toque de queda.

El 21 de mayo, se acusó a los oficiales de la mayoría de los cargos originales presentados con la excepción de los cargos de encarcelamiento ilegal y arresto falso , y agregó cargos de peligro imprudente a todos los oficiales involucrados

19 de julio de 2015: el oficial de la Universidad de Cincinnati, Ray Tensing, disparó y mató a Sam DuBose durante una parada de tráfico, por la falta de una placa delantera y una licencia de conducir suspendida.

Tensing declaró que DuBose había comenzado a conducir y que lo estaban arrastrando porque su brazo quedó atrapado en el automóvil. Los fiscales alegaron que las imágenes de la cámara corporal de Tensing mostraron que no fue arrastrado, y un gran jurado lo acusó de asesinato y homicidio involuntario. Luego fue despedido del departamento de policía. Fue puesto en libertad bajo fianza antes del juicio.

13 de julio de 2015: Sandra Bland es encontrada ahorcada en una celda de la cárcel tres días después de ser arrestada durante una parada de tráfico.

Su muerte fue declarada suicidio .Fue seguido por protestas contra su arresto, disputando la causa de la muerte y alegando violencia racial contra ella. Después de que las autoridades revisaron el metraje de la cámara del tablero,el oficial que la detuvo fue puesto en licencia administrativa por no seguir los procedimientos adecuados de detención de tráfico.

2 de julio de 2016: St. Anthony, Minnesota. El oficial de policía Jerónimo Yánez dispara a Filando Castilla durante una parada de tráfico en la que Castilla no conducía ni cometía un delito. Yáñez fue absuelto de todos los cargos.

5 de julio de 2016: Baton Rouge, La. Los oficiales disparan a Alton Sterling, de 37 años, mientras yace en el suelo, inmovilizado por los oficiales.

La policía estaba respondiendo a un informe de que un hombre vestido de rojo y vendiendo CD estaba utilizando una pistola para amenazar a alguien fuera de una tienda de conveniencia. El tiroteo fue grabado por varios transeúntes. Los videos muestran la confrontación y el tiroteo a quemarropa. El tiroteo provocó protestas en Baton Rouge y la solicitud de una investigación de derechos civiles por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El 9 de julio, una protesta en Baton Rouge se tornó violenta. La policía arrestó a 102 personas, entre ellas DeRay Mckesson, un destacado activista en el movimiento Black Lives Matter. Según un artículo del periódico Washington Post del 2 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia ha decidido no presentar cargos en contra de los oficiales envueltos en la muerte de Alton Sterling.

1 de agosto de 2016: Momentos después de que las autoridades coaccionaran a Facebook e Instagram para que cortaran la transmisión en vivo del enfrentamiento de Korryn Gaines de 23 años con la policía, los agentes de policía del condado de Baltimore irrumpieron en su casa y le dispararon mientras ella tenía a su hijo en brazos, aunque el niño sobrevivió.

Según el Departamento de Policía del Condado de Baltimore , los oficiales buscaron entregar a Gaines una orden de arresto en relación con una violación de tráfico anterior. Ella se había negado a desocupar su vehículo o mostrar su licencia de conducir, y se resistió al arresto.

Gaines filmó partes del enfrentamiento y las publicó en los sitios de redes sociales donde puede verla cargando la escopeta, anunciando que los policías se fueran de su casa que estaba tratando de proteger a su hijo y que no tenían derecho a irrumpir en su casa; sin embargo, a pedido de la policía, Facebook desactivó las cuentas de Facebook e Instagram de Gaines,lo que generó críticas por la participación de la compañía en el incidente. En febrero de 2019 el juez Mickey Norman dictaminó que la evidencia física sugiere que Gaines estaba levantando su arma cuando recibió un disparo, lo que representa una amenaza para los policías.

Septiembre 16, 2016: Tulsa, Okla. La oficial de policía Betty Shelby dispara a Terrance Crutcher desarmado mientras un helicóptero de noticias graba las imágenes. Ella es absuelta de homicidio en primer grado.

18 de marzo de 2018: A finales de la noche del 18 de marzo de 2018, Terrence Mercadal y Jared Robinet , dos oficiales del Departamento de Policía de Sacramento en el patio trasero, mataron a tiros a Stephon Clark, un hombre negro americano de 23 años, en Meadowview, Sacramento, California, mientras tenía un teléfono en la mano.

La policía solo encontró un teléfono. Si bien el informe de la autopsia del forense del condado de Sacramento concluyó que Clark recibió siete disparos, incluidos tres disparos en el lado derecho de la espalda, el patólogo contratado por la familia Clark declaró que Clark recibió ocho disparos, incluidos seis en la espalda. El 2 de marzo de 2019, el fiscal de distrito del condado de Sacramento anunció que los policías de Sacramento que mataron a Clark no serían acusados ​​y que tenían una causa probable para detener a Clark y estaban legalmente justificados en el uso de la fuerza letal.

Septiembre 6, 2018: El 6 de septiembre de 2018, la oficial de patrulla del Departamento de Policía de Dallas que estaba fuera de servicio , Amber Guyger, ingresó al departamento de Dallas, Texas , del contador Botham Jean, de 26 años, y le disparó fatalmente.

Guyger dijo que había entrado al apartamento creyendo que era suyo y que le disparó a Jean creyendo que era un ladrón. El 1 de octubre de 2019, Guyger fue declarada culpable de asesinato. Al día siguiente, recibió una sentencia de diez años en prisión.

12 de octubre de 2019: Fort Worth, Texas. el oficial de policía Aaron Dean dispara por la ventana de Atiatana Jefferson, de 28 años, y la mata.

Dean es despedido y acusado de asesinato.

23 de febrero de 2020: una mafia vigilante en Brunswick, Georgia. persigue y dispara a Ahmaud Arbery, de 23 años, matándolo.

Travis y Gregory McMichael han sido arrestados por su muerte después de más de 2 meses de libertad. Un tercer hombre, William "Roddie" Bryan, también fue acusado después de filmar el crimen.

13 de marzo de 2020: Louisville, Ky. Los agentes de policía Jonathan Mattingly, Brett Hankison y Myles Cosgrove entraron al departamento de Breonna Taylor, de 26 años, para entregarle una "orden de no golpe" a su novio y dispararon a Taylor. “No sé lo que está pasando. Alguien pateó la puerta y le disparó a mi novia”, dijo Kenneth Walker en la llamada que le hizo al 911 después de que la policía le disparara a su novia, Breonna Taylor, ocho veces.

Según la policía, Walker disparó primero, hiriendo a un agente de la ley, y la policía devolvió el fuego. Según una demanda por homicidio culposo presentada contra la policía por el abogado de la familia Taylor, los oficiales entraron a la casa sin llamar ni anunciar que eran policías, y supuestamente abrieron fuego "con un total desprecio por el valor de la vida humana"

25 de mayo de 2020: el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilla sobre el cuello de George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos; 2 minutos y 53 segundos de los cuales ocurrieron después de que Floyd estaba inconsciente.

Floyd muere. Chauvin está acusado de asesinato en tercer grado después de cuatro días de libertad. Tres oficiales que estuvieron presentes: Tou Thao, Thomas K. Lane y J. Alexander Kueng, no han sido acusados.