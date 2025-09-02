Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
El Gobierno resolvió trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año caía el domingo 12 de octubre, al viernes 10. De este modo habrá un nuevo fin de semana largo de tres días, entre el 10 y el 12, con el objetivo de estimular la demanda turística interna.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se señala que el cambio busca impulsar actividades clave como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.
La decisión había sido reclamada por empresarios turísticos, que atraviesan un escenario complicado por la crisis económica y los viajes al exterior, quienes consideran los fines de semana largos una oportunidad para mejorar los ingresos en el sector.
La semana pasada, mediante el decreto 614/2025, el Ejecutivo había habilitado por primera vez la posibilidad de trasladar aquellos feriados que caigan en fin de semana, siempre que lo defina la Jefatura de Gabinete.
El texto aclara que la Ley Nº 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales, dejaba en una “zona gris” a las fechas trasladables que coincidían con sábados o domingos, ya que no estaba claro si debían considerarse inamovibles.
Con esta decisión, el Gobierno busca llenar ese vacío legal y ofrecer mayor previsibilidad al calendario turístico, al permitir que los feriados puedan correrse al viernes anterior o al lunes posterior, según se disponga.
