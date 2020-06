“Estoy muy contento de seguir”, dijo Barrios

Tal como afirmó este matutino, finalmente Lucas Barrios continuará en Gimnasia hasta junio de 2021. Y al respecto, el jugador buscado por Diego Maradona se refirió a su intención de permanecer en el Lobo.

“Estoy muy contento de seguir, no me quería ir lesionado y me pude adaptar a las necesidades del club para poder continuar”, dijo a radio Club Octubre 947 de Buenos Aires.

El delantero arribó en enero pasado y firmó por un año y medio, con opción de rescisión el 30 de este mes, algo que el propio jugador desechó.

“Las ganas de volver son muchas, es un poco difícil entrenar solo, ya son tres meses así, pero estamos siempre acompañados por el cuerpo técnico de Gimnasia”, expresó quien disputó el mundial de Sudáfrica 2010 con Paraguay y Martino de DT.

Sobre la anulación de descensos, consideró: “A nosotros nos hubiese gustado quedarnos en Primera terminando el campeonato porque creíamos que podíamos llegar al objetivo” aunque admitió que se quedaron “contentos igual” con la decisión de la AFA.