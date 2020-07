Copió un discurso de una película y cayó en las redes

El intendente del municipio jujeño de El Carmen, Rodolfo Torres, fue parodiado en las redes sociales a partir de un video viralizado en el que se resalta la similitud de un pasaje de su discurso por el 9 de julio con un fragmento de la película Día de la Independencia.

“Tal vez sea el destino que hoy sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, fue el pasaje en cuestión.

La película, de 1996, narra una invasión alienígena en el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, por lo que el pasaje utilizado por el intendente jujeño no debió ser modificado demasiado para encajar en la ocasión. En el filme el que arenga a la gente casi con los mismas palabras es el presidente estadounidense, interpretado por Bill Pullman.