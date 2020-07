Claudio Morgado en el centro de graves denuncias cruzadas

El ex diputado nacional del Frente para la Victoria, Claudio Morgado, denunció a un abogado platense por una presunta estafa. En tanto, el letrado en cuestión -Ignacio Javier Galiano- hizo lo propio con el ex funcionario, a quien acusó de amenazas y agresiones -entre otras cosas- e involucró a policías como presuntos cómplices.

En su denuncia, Morgado detalló que se dedicó a “comprar y vender de forma particular insumos médicos” en el marco de la pandemia de COVID-19, junto a un socio a quien identificó como Diego Estévez. Éste “encontró en las redes sociales una oferta de 320 mil pares de guantes a 550 pesos cada caja” y el oferente, siempre de acuerdo a la declaración de Morgado, resultó ser “un abogado llamado Ignacio Galiano” quien los citó el 15 de julio a la tarde en un edificio de 4 entre 61 y 62. Cuando se encontraron con el presunto vendedor, “le entregamos una seña de 600 mil pesos y al día siguiente recibiría otra de 8 mil dólares que serían entregados en una oficina de capital federal”, detalla el texto judicial al que tuvo acceso EL DÍA.

Sin embargo, en ese último intercambio, conforme declaró Morgado, algo no anduvo bien. “Antes de entregarle los 8 mil dólares, mis socios fueron a Benavídez a esperar una entrega que nunca llegó. Quien se presentó como secretario de Galiano, un tal Matías, se retiró de la oficina con la excusa de que no se podía comunicar con su jefe, y retornó a La Plata para ‘interiorizarse’ de lo sucedido”, aseguró el ex diputado del FpV.

Morgado, su cuñado y Estévez decidieron seguirlo. Pero antes de abandonar el lugar, Estévez “le consultó al encargado acerca del inmueble” y éste la habría dicho que “habían alquilado la oficina por ese día”. Entonces “nos percatamos de que habíamos sido víctimas de una estafa”, sostuvo Morgado. Y volvieron al departamento situado en El Mondongo para enfrentar a Matías, quien justo “salía con bolsos y valijas con su novio” y “nos dijo que lo estaba acompañando porque se iba”. Tras increparlo y exigirle la devolución del dinero, la situación se desmadró y terminó con la Policía en el lugar. “Estas personas son estafadoras, cuando buscamos en Internet el nombre de Ignacio Galiano nos dimos cuenta de que se trataba de un sujeto con un frondoso prontuario”, reveló Morgado.

“TENGO MIEDO”

Por su parte, Galiano también acudió a la Justicia y presentó su propia versión de los hechos. El letrado manifestó que “me veo imposibilitado para ingresar a mi domicilio, lugar en donde se encuentra también mi Estudio Jurídico, donde vivo y trabajo como abogado, dado que en la puerta del edificio se hallan un grupo de masculinos armados con armas de fuego, entre ellos Oficiales de la Policía Bonaerense”. Esas personas, continuó, “están comandadas por Diego Adolfo Estévez y Claudio Morgado”.

Galiano luego afirmó que “el acoso comenzó el 16 de julio”, cuando “mi compañero de trabajo Matías Jacob me informa que hay personas peligrosas quedándose horas” e “insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamás me dieron”. Asimismo, refirió que Jacob “sufrió un episodio violento cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi” y fueron “increpados y golpeados” y que le “quitaron su bolso y lo tiraron al piso”. En esa secuencia, además, Morgado “le mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura”.

En esa línea, Galiani solicitó “se instruyan las medidas necesarias a los efectos de que pueda ingresar a mi vivienda tranquilo, sin temer que estas personas me violenten haciendo acusaciones absurdas”. Por otro lado, añadió que “Morgado hace uso de las fuerzas de seguridad y de los recursos del Estado para su propio beneficio” y que por ese motivo él tiene “miedo a perder la vida”. Investiga el fiscal Marcelo Romero.