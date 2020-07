Estado regulador o expropiador, son los dos peronismos que hoy se debaten el poder político

A veces Alberto le habla a Cristina y no al resto de la población. Sabe, que cuando hace un discurso, no puede dejar contentos a todos. Pero, observa atentamente lo que sale del Instituto Patria.

Por eso, frente a las críticas, le hablo rápidamente y le dio explicaciones a Víctor Hugo, pero no a Juan Carlos De Pablo cuando pidió que no le dejaran decir estupideces al Presidente, cuando señaló que no creía en ningún plan económico.

No tiene un fusible. No tiene Ministro de economía.

El desgaste es solo del Presidente.

Los empresarios, dicen en público que el mayor temor, cuando la crisis económica llegue al máximo, inviten al Presidente a dar un paso al costado, para que asuma Cristina.

Acevedo de la UIA, declaro que lo que viene es peor que en 2001.

El resto de la población, no quiere escuchar más pronósticos, lucha a diario por sobrevivir. Piensa en como llegar a fin de mes.

Alberto sueña con inversiones.

¿Qué extranjero va a poner un dólar en la Argentina?

¿Están dadas las condiciones?

La única definición en los últimos días, fue del Presidente: “habrá un dólar competitivo”. ¿Qué quiere decir?. Que estará alto, del resto no se sabe.

La Cámpora, supone, que el año que viene, inexorablemente, pierden las elecciones. Por lo tanto es necesario hacer el trabajo ahora, porque estarán en minoría en el Congreso.

La Corte Suprema, Vicentin, Edesur, el bloqueo de Hugo Moyano a Mercado Libre.

En el peronismo histórico predominó el Estado regulador, que impone condiciones y metas.

Cristina y el Instituto Patria, el Estado intervencionista que reemplaza a los privados. Estos, van por todo.

¿Están dadas las condiciones objetivas?.

No, lo intentaron con Vicentin y el banderazo frenó el avance.

La opinión publica está a la defensiva.

Alberto dijo entonces que su objetivo era tener menos pobres y más empleo.

Nadie estará en contra. Incluso liberales y estatistas.

Ahora, si hay un proyecto, aunque sea en la imaginación.

1 - ¿Con que tipo de cambio? ¿Alto para exportar o bajo para el consumo interno?

2 - ¿Cómo van a salir de las Leliq y los pases, que son mas de 2 billones de pesos?. ¿Cómo los van a pagar?

3 – ¿Vamos a avanzar, con el campo, los unicornios, parte de la industria o con expropiaciones?

4 - ¿Con el Mercosur o con Maduro?

5 – Cuando aparece una empresa como Mercado Libre, Hugo Moyano, la bloquea.

¿Esa es la salida?

Para desarmar la estructura del gasto publico se necesita un plan.

Alberto en economía, da la sensación de caminar a oscuras.

Un paso adelante, otro atrás.

Algo no funcionó, cambio. “Me equivoque”.

Hoy no hay viento de cola, ni la soja tiene precios milagrosos.

Eso se terminó.

Un día antes que Cristina publica el tuit, señalando que había que leer el articulo de Página 12, donde se hacían criticas a los grupos económicos. Le preguntó al Presidente si lo había registrado.

Alberto le dijo sí, pero es muy sesgado.

Poco después en el tuit, Cristina avisó: “hay que leerlo para no equivocarse”.

Fue un mensaje claro. ¿A quién?

Cristina apura el debate más ideologizado. Empuja sin ver la gravedad de la crisis.

Sergio Massa lo tironea al centro; Cristina a la izquierda.

Para el Presidente cada día es traumático.

Parece que hay que pedir autorización para todo.

Ahora, ¿Quién tiene la lapicera?

El cristinismo dijo: “volvemos mejores”.

La realidad es que estamos viendo el canal Volver.