Bajó el blue, pero el oficial con impuesto pasó los $100

A pesar de una mayor oferta por ingresos de billetes desde el exterior, la cotización del dólar para la venta al público cerró en $ 77,23 en promedio, con una suba de 22 centavos con respecto al viernes. Así, el dólar con el recargo del 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, culminó la rueda en un valor final de $ 100,27.

Mientras en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcó un avance de casi 1,5 por ciento, hasta los $ 128,35. Por su parte, el dólar MEP también operó en alza, en este caso de 1 por ciento, y se negoció en $ 125,87 por unidad.

En tanto, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó ayer ocho centavos y finalizó en $ 72,95. La brecha cambiaria se estiró un 76 por ciento.

El denominado dólar informal o “blue” marcó un retroceso de dos pesos respecto al viernes, y se vendió en las “cuevas” a $131 por unidad.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda con “oferta genuina” que prevaleció durante todo el desarrollo de la jornada y permitió que el Banco Central (BCRA ) comenzara la semana con saldo a favor por su intervención.

El especialista estimó que la autoridad monetaria habría terminado la rueda con compras por unos US$ 40 millones, aproximadamente. La semana pasada tuvo que vender alrededor de U$S 200 millones.

De esta manera, afectadas por las ventas del Banco Central, las reservas brutas internacionales bajaron U$S 84 millones la semana pasada hasta los U$S 43.303 millones. El viernes, la entidad conducida por Miguel Pesce perdió U$S 42 millones.

El índice S&P Merval, mientras, bajó ayer 0,28 por ciento, afectado por el magro desempeño de las acciones de las empresas energéticas, en tanto el riesgo país avanzó 0,4 por ciento, hasta los 2.083 puntos básicos, pese a la buena performance que tuvieron los bonos soberanos en dólares.

El volumen de negocios operados en acciones alcanzó 1.221,2 millones de pesos (15,8 millones de dólares), con un resultado de 145 subidas, 56 bajadas y cinco acciones sin cambios en su cotización.

“Los activos domésticos extienden la toma de ganancias que vienen ensayando en las últimas ruedas, a partir de la confirmación del acuerdo con los acreedores externos para cerrar un canje de deuda exitoso, dado que continúa monitoreándose la posición técnica del mercado mientras las miradas de los operadores ahora migran a la agenda económica”, observó el economista Gustavo Ber.

De esta forma, los retrocesos de las acciones que componen el panel líder fueron encabezados por Telecom Argentina (-3,40 por ciento); Edenor (-3,39 por ciento); Grupo Financiero Galicia (-1,97 por ciento); Transportadora de Gas del Norte (-1,79 por ciento); y Pampa Energía (-1,36 por ciento).

Las ganancias fueron anotadas por Aluar (+2,61 por ciento); Ternium (+2,44 por ciento); Transportadora de Gas del Sur (+2,17 por ciento); Central Puerto (+2,01 por ciento); y Cablevisión Holding (+1,54 por ciento).

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron con mayoría de caídas lideradas por Mercado libre (-5,8 por ciento); Edenor (-4,7 por ciento); Telecom Argentina (-4 por ciento); Loma Negra (-3,2 por ciento); y Grupo Fin. Galicia (-3,2 por ciento).

Las ganancias fueron para Despegar (+3,1 por ciento); Corporación América (+1,4 por ciento); Tenaris (+0,8 por ciento); y Ternium (+0,3 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares anotaron subas de entre 5 y 25 centavos en promedio para toda la curva, mientras que la deuda en moneda local arrojó subas en el tramo CER de hasta 0,70 por ciento y en el tramo floater dejó alzas de entre 0,20 por ciento y 1,10 por ciento en promedio.

En otro orden, en los mercados internacionales, Wall Street cerró en terreno mixto en una sesión marcada por el paquete de asistencia para afectados por el coronavirus, anunciado mediante órdenes ejecutivas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el bloqueo en el Congreso.

Así, al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 1,30 por ciento; el selectivo S&P 500 avanzó 0,27 por ciento; y el índice compuesto Nasdaq cedió 0,39 por ciento.