Mandy Moore, figura de “This Is Us”, anunció que está embarazada

Una de las estrellas de la serie This Is Us compartió en las últimas horas una noticia que alegró mucho a los fanáticos de uno de los dramas familiares más exitosos de la televisión de los Estados Unidos.

Se trata de Mandy Moore quien anunció que está embarazada. “El bebé Goldsmith llegará a principios de 2021”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos que muestran a la pareja sonriendo y mostrando la panza de ella. De esta forma, confirmó, además, que va a tener un varón.

A partir de su mensaje, varios integrantes del elenco y la producción la saludaron. “Felicitaciones, reina”, dijeron los realizadores de la serie donde Moore trabaja, desde la cuenta principal de This Is Us. “Estoy muy feliz por los dos. Vos y Taylor van a ser padres increíbles”, comentó Starling K. Brown, que interpreta a Randall. “El trío Goldsmith”, respondió Chrissy Metz, es decir, Kate Pearson.