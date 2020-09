Afirman que pronto va a cerrar el 50% de las agencias de turismo en la Región

El sector turístico de nuestra Región enfrenta un momento dramático, ya que al contexto de la pandemia que paró virtualmente la actividad hace más de seis meses, el impuesto del 35 por ciento sobre el impuesto país del 30 por ciento que decidió aplicar el Gobierno desde la semana pasada significó el golpe de gracia para el sector de las agencias de turismo locales, desde donde revelan números más crudos que los de la crisis del 2002 porque no solo no tienen ventas, sino que enfrentan una presión tributaria confiscatoria.

Según datos del sector, sobre un total de unas 100 agencias que operan en el Gran La Plata, agentes locales le aseguraron a EL DÍA que ya cerraron alrededor de un 30 por ciento, pero que ese número podría ser del 50 por ciento si se tienen en cuenta los que “bajaron la persiana” sin siquiera anunciar el cierre.

“El Gobierno nos considera más peligrosos que el cigarrillo, el alcohol o el juego, porque por cada pasaje emitido tributamos 83 por ciento de impuestos. Ningún sector se puede sostener con este contexto de pandemia y una presión impositiva nunca vista, que hunde a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo”, le dijo un experimentado operador local a este diario.

Y no le falta razón: con el nuevo 35 por ciento de impuesto sobre el 30 por ciento que ya había en el valor del dólar, a los que se le suman impuesto de la DNT (Dirección nacional de turismo), tasas (municipales, aeropuertos y otras), impuesto al cheque, IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, hoy están pagando entre 82 y 83 por ciento de carga impositiva.

Nuestra Región tienen un perfil de turismo netamente emisivo y las ventas -hoy escuálidas o nulas- siempre se orientaron en ese sentido. Y, para peor, hasta que no se confirme el reinicio de los vuelos, esta semana las aerolíneas que operan en la Argentina se vieron impedidas por orden del Gobierno de vender pasajes internacionales hasta tanto no se terminen de adecuar las tarifas al nuevo impuesto del 35 por ciento.

El esquema anunciado el martes de la semana pasada por el Banco Central implica que las líneas aéreas deberán pasar a cobrar los pasajes internacionales al precio del dólar oficial, a los que se le deberán adicionan el impuesto PAIS (30 por ciento) y desde ahora el nuevo impuesto a cuenta de Ganancias (35 por ciento), además de las tasas aeroportuarias, de ANAC y de Turismo, lo que equivale a un 77 por ciento del valor de cualquier pasaje aéreo.

En Argentina el que compra cigarrillos abona impuestos por un 80 por ciento. De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Tabaco, el cigarrillo común tiene cinco impuestos que encarecen su precio final: 58,5 por ciento de impuestos internos, 9,8 por ciento del Impuesto Adicional de Emergencia, 7 por ciento del Fondo Especial del Tabaco (FET) , 4,5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en algunas jurisdicciones, se suma 0,6 de Ingresos Brutos.

Le siguen en carga impositiva los teléfonos celulares, en cuyo precio final el consumidor paga 67 por ciento de impuestos, distribuidos en 21 por ciento de IVA, 20 por ciento de bienes suntuarios, 20,5 por ciento son derechos aduaneros, 4,5 por ciento Ingresos Brutos y 6,2 por ciento entre logística e impuesto al cheque.

La presión tributaria sobre la industria de los Juegos de Azar se ubica en el cuarto lugar. De acuerdo con un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, la carga tributaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a 62,8 por ciento, mientras que en la provincia de Buenos Aires sube a 65,9 por ciento.

ASFIXIADOS

“La carga impositiva de un pasaje aéreo es mayor que la de un atado de cigarrillos. Así el negocio no es viable, además del contexto de pandemia que nos tiene con facturación casi en cero. En La Plata hay agencias de toda la vida que están por cerrar porque enfrentan una situación insostenible”, le dijo Federico Carassale a este medio, Gerente General de Aero, la empresa mayorista del sector más grande de la Ciudad.

En tanto, Fabián Lattanzio, vicepresidente de la Asociación de Viajes y Turismo de La Plata, le explicó a este diario que “no tenemos producto para vender, es imposible que la gente viaje al exterior y también que es imposible que la gente venga a la Argentina. Hoy un pasaje internacional tiene un recarga del 77 por ciento y no hay actividad que resista semejante carga impositiva. Nuestro negocio en estos momentos es inviable”. Además advirtió que “muchas agencias estaban a la espera de octubre, pero como no van a poder abrir los cierres van a ser masivos y más de un 50 o 60 por ciento de empleados que se van a quedar sin trabajo y muchos mayoristas o agencias van a cerrar. Con estas medidas se atenta mucho contra el consumidor y contra el empleo. El Gobierno no ha evaluado la dimensión del tema”.

Mientras que algunos dueños de agencias, recibieron algún tipo de asistencia económica por parte del Estado, como el programa del ATP para el pago del 50 por ciento de los salarios de sus empleados, existe en la Región otro problema “que son las agencias unipersonales, aquellas que las atiende el dueño”, señaló Lattanzio a este diario y contó que en esos casos “no han recibido ninguna asistencia”.

Para completar un panorama muy poco alentador, el dueño de una agencia céntrica con más de 40 años de antigüedad y de perfil familiar, le explicó a este diario que se ven obligados a cerrar porque no pueden mantenerse más sin ventas y con costos fijos muy altos. “Estamos por cerrar y en estos días iniciaremos los trámites en ese rumbo. Este último impuesto fue el golpe de gracia para nosotros. No facturamos nada desde hace 6 meses, tenemos que pagar sueldos con la sola ayuda del ATP, pero el turismo todavía no tiene un horizonte de apertura por la pandemia. La agencia era de mi papá y ahora somos dos hermanos la que la llevamos adelante, pero con esto del dólar más caro dijimos ‘hasta acá llegamos’. Es inviable y con mucha pena vemos que no nos queda otra porque seguir sería solo para acumular deudas de sueldos, luz, teléfono, gas, contador, entre muchos otros gastos”.