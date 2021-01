Balearon a un comerciante de 69 años que resistió un robo a su regalería de Los Hornos

Los asaltos violentos no cesan en La Plata, con escenarios y horarios distintos y un resultado tan repetido como alarmante: víctimas heridas de arma de fuego.

A ese listado se sumó un comerciante de 69 años que recibió un impacto de bala al resistir un atraco en su negocio de Los Hornos, con la “fortuna” de que el plomo le impactó en una pierna sin afectar órganos vitales.

Aunque este caso recién trascendió ayer sucedió el jueves pasado, el mismo día que un profesor universitario recibió dos tiros en su casa de San Carlos, en idénticas circunstancias, y poco antes de que un joven pasara por lo mismo en su casa de Olmos.

De tarde, de noche, de madrugada; en zonas distintas historias similares, con damnificados que en su reacción manifiestan su hartazgo y delincuentes dispuestos a usar las armas que no sólo portan para amedrentar.

Una parejita

Fuentes policiales confirmaron que el episodio de Los Hornos sucedió en la regalería y juguetería Wauuu, que funciona en 155 entre 65 y 66, a donde el jueves llegaron una chica y un joven en apariencia menores.

Detrás del mostrador, como siempre, estaba su dueño Carlos Ardiccino de 69 años, quien vio entrar a los muchachos y se dispuso a atenderlos. ¿Sospechó de ellos? No se sabe, pero los jóvenes no tardaron en demostrar que no estaban ahí para comprar, si no para llevarse todo el dinero que el hombre había recaudado trabajando.

Tenían un arma que exhibieron

mientras amenazaban al comerciante con usarla, pero, según confirmaron fuentes oficiales, el impulso del hombre por evitar el robo pudo más que la fuerza de las advertencias.

“Se resistió a entregarles el dinero y le pegaron un tiro”, confirmó un vecino, detonación que impactó de lleno en la pierna izquierda de Ardiccino y puso punto final al asalto, quedando en un intento.

“No pudieron llevarse nada”, aportó un jefe policial, seguro de que se apuraron en escapar con la certeza de que el ruido del disparo debió atraer la atención de otros comerciantes y vecinos de ese concurrido sector de Los Hornos.

En efecto, Ardiccino fue asistido rápidamente por las personas que se acercaron al negocio para saber qué había pasado y llamaron al 911. Minutos después arribaban un móvil del comando de Patrullas que salió en busca de los ladrones con la descripción que de ellos hicieron los testigos -sin éxito-; y una ambulancia del Same que se ocupó de trasladar al comerciante al hospital San Martín.

El disparo perforó el muslo izquierdo del paciente, sin orificio de salida. “Ingresó en la guardia del hospital lúcido, consciente, sin riesgo de vida, estableciéndose luego que el proyectil está encapsulado y no es necesario una intervención quirúrgica para sacarlo”, amplió una fuente con acceso al expediente.

Con respecto a los ladrones, investigadores de la comisaría Tercera los buscan con imágenes relevadas en cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, intentando establecer, en principio, en qué escaparon y hacia dónde.

La fiscal penal que estaba en turno ese día, María Eugenia Di Lorenzo, ordenó abrir una causa por “lesiones y robo agravado en grado de tentativa”. En la escena trabajó, además, personal de Policía Científica.

“Está picante el barrio”, resumió un vecino. Y no exagera ni un poco. En las últimas horas y a tres cuadras de la regalería, un ladrón forzó la puerta de un auto estacionado para robar una billetera. El auto y la billetera eran de un subteniente de la Policía que trabaja en el Comando de Patrullas y el muchacho terminó detenido, informaron fuentes oficiales.

Esto pasó ayer en 153 entre 64 y 65, donde un joven de 19 años violentó la puerta trasera derecha de un Fiat de color verde y sustrajo una billetera con documentación y tarjetas del policía, quien advirtió la maniobra, llamó al 911 y siguió al ladrón hasta aprehenderlo en 149 entre 59 y 60. Entonces recuperó sus pertenencias.

El detenido quedó a disposición de la fiscal en turno, Virginia Bravo.

Cómo informó este diario en su edición de ayer, en las últimas horas se registraron varios asaltos violentos con víctimas lastimadas en La Plata.

También el jueves, pero bajo la modalidad entradera, un docente de 35 años que es secretario de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de la UTN, fue sorprendido cuando entraba su auto en el garaje de su vivienda de 140 entre 35 y 36.

En esas circunstancias lo abordaron cuatro motochorros que no dudaron en abrir fuego cuando Carlos Chong Arias se enfrentó mano a mano con uno de ellos para impedir que entraran en la vivienda.

Tras el disparo, los ladrones escaparon sin robar. El hombre fue trasladado al San Martín

Luego de hacer al menos tres disparos, los motochorros escaparon sin concretar el robo ni lastimar a otros familiares de Chong, que fueron quienes llamaron al 911.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Italiano, a donde ingresó consciente y fue operado. Los médicos detectaron que no sólo tenía un impacto de bala en un hombro derecho con orificio de entrada y de salida, como se veía, sino también otra herida en el hombro con un plomo que se alojó en el pulmón. “El paciente pasó de estable a grave”, dijo una fuente del caso.

Horas después, tres motochorros se colaron en una finca de 43 entre 186 y 187, donde redujeron a dos jóvenes y balearon a uno de ellos, Agustín Laguna, de 20 años, en un muslo. Huyeron con zapatillas y dos celulares.

En las últimas horas hubo otros dos asaltos con víctimas heridas de arma de fuego en La Plata