El líder supremo de Irán escribió contra las vacunas occidentales y Twitter le eliminó el mensaje

Twitter eliminó hoy un mensaje del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, que afirmaba que no se podía confiar en las vacunas estadounidenses y británica contra el coronavirus.



Jamenei había escrito ayer su mensaje, después de haberlo expresado en un discurso televisado en su país.



"Está prohibido importar vacunas hechas en Estados Unidos o en el Reino Unido. No podemos confiar en ellos. No es imposible que quieran contaminar a otras naciones", decía el mensaje de Jamenei.

Twitter se encuentra bajo enormes presiones, dentro y fuera de Estados Unidos, para que censure la información que pueda ser considerada como falsa, o apología de la violencia, racismo, etc.



La compañía publicó reglas al respecto en diciembre, y el viernes anunció que suspendía la cuenta del presidente estadounidense Donald Trump.



Medios conservadores en Estados Unidos criticaron a ese respecto que líderes como Jamenei, con un tono agresivo contra su país, mantenga operativa su cuenta de la red social.



Irán es el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 56.000 muertos.



Jamenei dijo que está dispuesto a permitir el ingreso de vacunas procedentes de los países del este, en referencia a China y Rusia, mientras Irán desarrolla su propia vacuna junto a Cuba.



Irán está esperando la llegada de un lote de 16,5 millones de dosis de parte de Covax, la iniciativa patrocinada por la Organización Mundial para la Salud para asegurar que todos los países del mundo puedan acceder a las vacunas.