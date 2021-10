Berni criticó a la Justicia por el asesinato del joven de 17 años: "No hay justificación"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este miércoles que la policía detuvo a dos sospechosos de haber participado en el crimen de Lucas Cancino, el estudiante de 17 años asesinado de una puñalada en el pecho cuando salía de su vivienda de la localidad bonaerense de Ezpeleta, y aseguró que los delincuentes tuvieron "intencionalidad de matar", ya que la víctima no presentó resistencia.

"Por lo que he hablado con un testigo, ni siquiera hubo una resistencia, fue casi como una intencionalidad de matar. Matar por matar", sostuvo el funcionario provincial durante una rueda de prensa realizada esta tarde en la comisaría 1ra. de Quilmes, donde añadió: "Soy padre y se me pone la piel de gallina de solo pensar en los padres de Lucas de la manera que han perdido un hijo, no hay ninguna explicación, ni justificación, ni nada que pueda reparar el daño".

Berni informó que la policía detuvo "a los presuntos autores materiales" de haber participado en el asesinato de Lucas y que fueron "identificados por testigos y por filmaciones".

"Son personas con antecedentes que ya estuvieron presas. Uno de ellos, el 26 de mayo fue preso por el delito de robar una bicicleta. Mirando los libros de guardia de detenidos, uno de ellos entró detenido el 24 de julio a las 20.12 por 'robo calificado por el uso de armas' ¿Saben cuándo salió en libertad? En menos de cuatro días", se quejó.

El ministro explicó que "más allá de la responsabilidad" que tienen como funcionarios y de lo que hacen por "mejorar" a la fuerza provincial que, según dijo, tiene "un déficit numerario de policías y de recursos materiales", debería haber una discusión sobre "cómo una persona que fue presa y detenida por robo de armas en cuatro días salió en libertad".