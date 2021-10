¡Florece el amor! Se conocieron las primeras fotos del romance de Flor Vigna y Luciano Castro

Fue el bombazo de la semana y ayer finalmente Flor Vigna confirmó que con Luciano Castro están de novios. La aventura amorosa comenzó hace dos meses, en un gimnasio, en donde el lunes fueron vistos a los besos. El local donde realizan sus rutinas de entrenamiento se encuentra en la zona norte del Gran Buenos Aires y ese fue el lugar de comienzo de la historia, que parece ir viento en popa y que no se sabe hasta donde llegará pero que, por lo visto, ellos están disfrutando a pleno el momento.

"Con Lu nos conocimos en el gimnasio", aseguró ayer Flor Vigna. Y agregó que eso ocurrió "hace dos meses". A partir de las versiones y de la decisión conjunta, dijo que "decidimos no ocultarlo más". Y así fue que ayer ella lo confirmó con la prensa. En realidad no lo ocultó ya que en ningún momento lo había desmentido. Además, dijo que "lo quiero mucho y me hace muy bien".

En tanto, en las últimas horas se conocieron las primeras fotos de los tortolitos. Por supuesto, fueron entrevistados a la salida del gimnasio. No podía ser otro el lugar. Y una vez más, se dieron algunos besos y hablaron felices de la relación que están teniendo. El tiempo dirá, pero lo cierto es que se los ve felices, contentos.