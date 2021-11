Una mujer fue embestida por un auto en 13 y 45: tuvo que ser hospitalizada

Durante las primeras horas de este miércoles la zona de 13 y 45 se vio convulsionada y paralizada tras un grave accidente que protagonizó un auto negro marca Ford Ka, que se desplazaba por la avenida e impactó contra un peatón que resultó herido. Según testigos, la persona que cruzó por la mitad de la calle no pudo esquivar al vehículo, y tras golpear el parabrisas, terminó tirada en la calle.

Tal fue el impacto que el vidrio del rodado en cuestión también sufrió daños. Tras el lamentable fueron los propios testigos que llamaron de forma rápida al 911 para pedir asistencia.

Minutos más tarde, una ambulancia del SAME acudió a la escena y brindó los primeros auxilios. Según informaron fuentes, las lesiones no fueron de gravedad, por lo que afortunadamente su vida no corre peligro.