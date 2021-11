Emotiva vuelta al barrio tras ocho meses internado

Si bien pudo volver a su casa, Gustavo no se recuperó por completo aún

En abril pasado la vida de Gustavo Trinchín, un conocido comerciante de Olmos, sufrió un giro abrupto al contagiarse Covid. En el termino de pocos días pasó de no tener síntomas a no poder respirar. Fue entonces que lo internaron en terapia intensiva y no se acuerda nada más. Tras ocho meses luchando contra la enfermedad, días atrás pudo finalmente volver a su barrio, donde sus amigos y vecinos lo recibieron con pasacalles, reuniones en la vereda y bocinazos para hacerle saber que estaba otra vez en su hogar.

La dramática historia de Gustavo, que si bien ya se encuentra con su familia no ha podido recuperarse por completo aún, comenzó a principios de otoño cuando inauguró la pileta de su casa y su hijo invitó a algunos amigos para festejar. A los pocos días uno de ellos informó que había dado positivo a una prueba de Covid y Gustavo se hisopó sólo por precaución. Por entonces no imaginaba ni remotamente que su vida y la de su familia iba a quedar signada por aquella situación.

Tanto él como dos de sus hijos resultaron contagiados, lo mismo que su suegra, quien habría de perder la vida poco tiempo después.

En medio de la tristeza por esta pérdida, la mujer de Gustavo, Susana, debió encontrar fuerzas para sostener a sus hijos y a él mismo, que pasó dos meses en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Italiano.

Tras salir de cuidados intensivos, Gustavo fue trasladado a la clínica de rehabilitación Imar, donde permaneció internado otros seis meses para completar su recuperación.

En esos días largos y angustiantes, “Trincho”, como llaman afectuosamente a Gustavo, pasaba las horas en el gimnasio del lugar trabajando con kinesiólogos constantemente y mirando televisión. “Yo no caminaba así que estaba en una cama hasta que pude soportar mi peso y levantarme”, dice al comentar que aún hoy necesita valerse de un caminador.

Gracias a su familia y la asistencia de PAMI, Gustavo, que tienen un lubricentro en Olmos, pudo recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro de la clínica de rehabilitación.

Con felicidad cuenta que el próximo 11 de diciembre recibirá la tercera dosis de refuerzo en el Hospital Alejandro Korn.

En su charla con EL DIA a Gustavo se lo notó por momentos emocionado y por momentos con muchas ganas de terminar su recuperación, pero ante todo agradecido por el apoyo incondicional que encontró en su mujer.

“Esta mujer vale oro. Susana es una campeona con todas las letras”, es la frase que le sale desde el fondo del corazón al hablar de su compañera de vida que nunca lo dejó caer.

Aunque sin duda la más presente en estos ochos meses de pelea, su mujer no fue la única que estuvo esperando su vuelta al hogar. Al recibir el alta días atrás y volver finalmente a Olmos, sus amigos y vecinos lo recibieron con pasacalles, reuniones en la vereda y bocinazos para hacerle saber que estaba otra vez en su hogar.