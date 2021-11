Una imagen que emocionó: el profesor niñero en plena clase

A pocos kilómetros de nuestra ciudad, en la Escuela Media Nº 1 de Brandsen, Ludmila Disante, de 18 años, no quiso dejar el colegio después de ser madre. Y un sábado como no había nadie de su entorno que la ayudara a cuidar a su pequeña bebé de tres meses, la llevó al aula para no perderse una clase. Y tuvo apoyo. El profesor Federico Tenreyro, en un gran gesto, se cargó a la niña y hasta la hizo dormir. La estudiante que cursa el último año del secundario, muy agradecida, sacó la foto y la subió a las redes sociales, y muy pronto se viralizó.