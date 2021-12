Flor Peña se hartó de las censuras de Instagram y se muda a sitio para adultos: "Los invito a que sean parte de esta fiesta"

Flor Peña se cansó de que Instagram le censure constantemente sus imágenes sensuales. Es por eso que decidió tomar el toro por las astas y se abrió una cuenta en una red social para adultos, con el fin de publicar allí todos sus contenidos con cierto nivel de voltaje y expresar su sexualidad sin ningún tipo de tabú. Mientras tanto, Flor ya invitó a sus seguidores a que se sumen a acompañarla en la plataforma, conocida como DivasPlay.

"Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", tiró la conductora de Flore de Equipo.

"Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan", expresó la actriz.

Por otra parte, Flor sabe lo que genera en sus seguidores. De hecho, en Instagram publicó una foto en la que se luce completamente desnuda. "Si hay foto, hay video", tiró. Por esas imágenes la ex Casados con hijos consiguió unos 160 mil likes.