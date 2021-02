Caen los contagios de dengue pero no hay que bajar la guardia

Después de que la temporada pasada el país y la región atravesaran lo que fue el peor brote histórico de dengue en el país, este año, por ahora, el número de contagios cayó de forma contundente, aunque los especialistas llaman a no relajar la prevención.

A nivel nacional, solo 92 casos de la enfermedad transmitida por el mosquito fueron confirmados en laboratorio hasta la primera semana de febrero correspondientes a cuatro brotes en localidades del norte argentino. Es significativa la diferencia con el año pasado, que para la misma época presentaba 295 enfermos confirmados y circulación viral en seis provincias, según información del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica. En La Plata, en tanto, por el momento no se ha confirmado ningún contagio, informaron fuentes comunales.

“Hasta el momento hay muy baja circulación del virus pero es importante saber que el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, está presente en más del 60 por ciento del territorio nacional; entonces siempre hay que mantener la vigilancia e insistir con las medidas de prevención para evitar criaderos”, señaló el médico infectólogo Jorge Correa, quien es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

El especialista indicó que “lo que no tenemos hasta hoy es el paciente virémico; es decir que no tenemos pacientes con el virus a quienes el mosquito pueda picar para llevar el virus a otra persona. Esto puede deberse a varios factores, entre ellos, la menor movilidad que hay a causa de la pandemia por coronavirus”.

Correa recordó que “el dengue se transmite sólo por vector (mosquito) y la viremia dura entre cinco a siete días, es decir, que ese es el momento en el que si son picados por el Aedes aegypti y luego éste pica a otra persona se transmite el virus”.

A su vez, como consecuencia de las tormentas registradas en la región esta semana, y con el objetivo de prevenir la reproducción del mosquito Aedes Aegypti que propaga el dengue, la Comuna instó a los vecinos a acentuar el descacharreo y evitar la acumulación de agua en recipientes, tanques y tachos.

“El insecto solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse, por eso es esencial la colaboración y responsabilidad individual de cada uno de los vecinos en el descacharreo, sobre todo en los días posteriores a la lluvia”, explicó al respecto el Secretario de Salud de la Municipalidad, Enrique Rifourcat.

Al mismo tiempo, desde el Municipio explicaron que el equipo de control de plagas y vectores avanza con el plan diario de fumigación que se está desarrollando desde agosto del 2020, en todo el Partido. Actualmente están fumigando en la localidad de Altos de San Lorenzo y durante esta semana continuarán trabajando por toda la zona Sur, para luego reforzar acciones en el Norte, Oeste y Este de la Ciudad.

“Todas las localidades del Partido ya fueron fumigadas en reiteradas oportunidades; al tiempo que las tareas continuarán con periodicidad”, aseguraron desde la Comuna.

MENOR CIRCULACIÓN

El Boletín Epidemiológico Nacional señaló en sus conclusiones que “si bien se pueden observar casos probables en casi todas las semanas a lo largo de la temporada, éstos se presentaron de forma aislada (no más de cuatro por semana, en distintas provincias), con pruebas de laboratorio que no permiten confirmar la infección en zonas donde no se ha confirmado la circulación viral (pruebas con IgM positivas)”.

Tampoco se han registrado casos importados de otros países y tan sólo se ha notificado un caso importado entre provincias.

“Esto está principalmente determinado por el menor tránsito de personas dado por el contexto de pandemia de Covid-19, disminuyendo el flujo de personas infectadas entre jurisdicciones y, así, la circulación del virus”, explicó el Boletín, que sin embargo advirtió que “aún así, es importante mantener una vigilancia exhaustiva, particularmente en las zonas con presencia del vector o en personas que presenten antecedente de viaje a éstas”.

“El dengue suele presentarse por ciclos, cada cuatro o cinco años tenemos años epidémicos; las anteriores temporadas epidémicas fueron 2008-2009, 2015-2016 y 2019-2020; este año esperamos tener pocos casos pero aún así hay que sostener la vigilancia y todas las acciones que permitan eliminar el criadero de mosquitos”, explicaron fuentes sanitarias.

En relación a los síntomas, se recordó que “muchos son similares a los que tienen los pacientes con coronavirus como fiebre, dolor de cabeza y muscular” por lo que es indispensable que “la persona no se automedique y ante la presencia de estos síntomas concurra al médico”.

