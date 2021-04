El Municipio investigará “caso por caso”

El secretario de Salud del Municipio, Enrique Rifourcat, afirmó ayer que su área realizará en los próximos días un seguimiento epidemiológico detallado de cada uno de los 26 casos constatados con la cepa de Manaos, según el estudio conocido el fin de semana.

El funcionario ratificó que su área se enteró “por las redes sociales” de la circulación de la cepa brasileña en nuestra ciudad y recordó que “fueron reiteradas las ocasiones en las que le pregunté a las autoridades provinciales sobre los motivos del incremento de contagios en la Ciudad”.

En ese sentido, indicó que ésta podría ser una explicación a la multiplicación de testeos positivos y contó que pidió para hoy una reunión “urgente” con los directivos de la Región Sanitaria XI, para abordar la cuestión.

Rifourcat confirmó que el estudio, que detectó 26 casos de la cepa de Manaos de una muestra de 35 pacientes, se tomó del laboratorio del hospital San Juan de Dios, y que ayer estaba recibiendo los detalles del informe para iniciar el análisis.

Ante la pregunta de por qué estos casos se dieron en La Plata, el funcionario explicó que obedece a que “es la ciudad donde se buscó”,

En ese marco, el secretario de Salud recordó que el 5 de marzo solicitó a las autoridades sanitarias provinciales “secuenciar” el caso de un médico del SAME que tenía antecedentes de haber viajado a Brasil, había sido vacunado y se había contagiado. “Como no obtuve respuesta, descarté que no se trataba de la cepa bresileña”, advirtió.

En tanto, el director ejecutivo de la Región Sanitaria XI, Claudio Cardozo, afirmó que “los alertas se pusieron en La Plata porque se triplicaron los contagios, aunque en Berisso y Ensenada también es alto y en Brandsen y Magadalena, también”.

Al mismo tiempo, indicó que el estudio se realizó en el instituto Malbrán y que “una vez que una cepa de virus ingresa al país, comienza a desarrollarse y a generar, inevitablemente, circulación comunitaria”.