En la previa del debut hubo un sentido homenaje para Diego Maradona

Tal cual estaba previsto, en la previa del debut de la Selección Argentina en la Copa América, hubo un homenaje a Diego Armando Maradona en el mismo campo de juego, el cual fue organizado por la Conmebol teniendo en cuenta que es la primera Copa América tras el fallecimiento del “Diez”.

El clima cambió mientras el seleccionado argentino realizaba la entrada en calor para enfrentar a Chile, y en todo el Estadio “Nilson Santos” de Río de Janeiro comenzó a escucharse a todo volúmen el tema “Live is life”, canción que Diego utilizó para su entrenamiento en la previa del partido entre Bayern Münich y Napoli por las semifinales de la UEFA 1989.

Al mismo tiempo, la imagen de Maradona se proyectó por pantalla gigante también.

El baile con la pelota, los cordones desatados de los botines se volvieron a ver y los propios jugadores como hipnotizados no pudieron evitar quedarse un momento mirando.

Vale recordar que la canción “Live is life” es del grupo austríaco Opus que se editó en 1985 y alcanzó el número seis en el chart británico y el número uno en los rankings de Alemania, Francia, Irlanda y Suecia.

Pero no fue lo único, le siguieron juego de luces e imágenes en 3D, fuegos artificiales y mucha tecnología. La imagen en el círculo central de un Maradona haciendo jueguito con todas las camisetas que defendió a lo largo de su carrera, incluyendo la de Los Cebolllitas hasta la Selección Argentina.

También, en un estadio completamente a oscuras, se pudo observar en el campo de juego el emblemático segundo gol a los ingleses, con el estremecedor relato de Víctor Hugo Morales, y su pregunta en el final: “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”.

Una imagen junto a Pelé; otra cuando levantó la Copa del Mundo en México 1986; sus palabras siendo un niño soñando con jugar en el Mundial hasta cuando se despidió del fútbol en La Bombonera en el año 2001. Y las palabras que aquella tarde el “Diez” dijo: “Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol, que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen”.

El homenaje fue seguido atentamente desde todas partes del mundo, y por momentos resultó muy emotivo con la leyenda final: “1960-infinito”.

Vale agregar que también por las redes sociales de Conmebol y el sitio de la Copa América se replicó el video con la frase: “Gracias Diego” y “Eterno 10”.

“Un trabajo realizado en tiempo récord, que atravesó cambios de locación y diversos desafíos, pero siempre encarado con pasión y profesionalismo. Un show que combina sorprendentes recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales, para deleitar al público detrás de las pantallas”, destacó Conmebol en un comunicado.

“Maradona dejó la vida terrenal, pero sus goles y gambetas quedarán para la posteridad y serán un legado eterno para el fútbol sudamericano”, postuló la entidad rectora del fútbol continental.