Aseguran que resolvieron los problemas de calefacción en el 70% de las escuelas platenses

Arrancó hoy la segunda semana con clases presenciales en las escuelas platenses, aunque muchas no pudieron hacerlo por problemas con el gas y la calefacción, tal como sucedió la semana pasada. Luego del anuncio del Gobierno bonaerense sobre el retorno a las aulas, por la baja de contagios de Covid, muchos establecimientos no se encontraban en condiciones de recibir a los chicos, por lo que debieron enviar notas a los padres avisando que aguardaban por los arreglos para efectivizar la vuelta.

Lo cierto es que la semana pasada se indicó desde el Ministerio de Educación que eran 103 los edificios platenses con problemas de calefacción, mientras que los gremios docentes hicieron un relevamiento que arrojó como resultado que el 70 por ciento no estaba en condiciones de retomar las clases presenciales. Desde Provincia le informaron a EL DIA que avanzaban las obras, pero como ha ocurrido en otras oportunidades, no hubo precisiones sobre porcentajes de cuántos comenzaron con la “presencialidad cuidada” y cuántos están en proceso de hacerlo y aún no pudieron recibir a los estudiantes.

Pese a que este lunes comenzaron con la presencialidad nuevas burbujas, en muchas escuelas se pudo volver a las aulas recién hoy. Según precisaron desde el Consejo Escolar, en La Plata se llevaron a cabo tareas durante el fin de semana largo, lo que permitió poner en condiciones el 70% de los centros educativos que se vieron afectados por el parate escolar y no pudieron reiniciar el ciclo el pasado miércoles.

Según se precisó, esperan que el jueves en todos los edificios de nuestra ciudad esté funcionando la calefacción, tan necesaria para esta época del año y en el marco del coronavirus, donde debe mantenerse la circulación doble en las aulas.

Según indicó la Dirección General de Cultura y Educación, se le transfirió la semana pasada 46.432.000 de pesos “para la ejecución de obras de gas y la adquisición de calefactores”. Estos recursos, aclararon, “se suman a los 124.280.000 pesos asignados para obras de ampliaciones, reparaciones de fachadas y cubiertas, sanitarios y núcleos húmedos”.

Por otro lado, y en relación al regreso a las clases presenciales, le indicaron a este medio: “Se está efectuando un retorno progresivo a la presencialidad donde lo que se busca es volver a las aulas con el estricto cumplimiento de los protocolos del plan. Las escuelas comenzaron a convocar a sus estudiantes desde hoy -por ayer- tras organizar el espacio edilicio y la actividad educativa para la presencialidad”. Y añadieron: “El consejo escolar con sus cuadrillas está trabajando para la puesta a punto de los sistemas de calefacción. A medida que se concluye con esto se convoca a los estudiantes".

Cabe indicar que en numerosas escuelas de la Ciudad, los padres recibieron notas de las autoridades escolares informando que por cuestiones edilicias o porque no contaban con alguno de los servicios básicos debían postergar el regreso a las aulas y seguían con la virtualidad. En tanto, hay una fuerte advertencia por parte de los gremios docentes, desde donde indicaron que el 70 por ciento de las escuelas públicas de La Plata “no está en condiciones” de reanudar las clases presenciales. “Sólo 105 (de 359) establecimientos educativos podrían cumplir las condiciones de presencialidad”, alertaron la semana pasada a través de un comunicado conjunto del bloque Sindical de Educación La Plata, integrado por Amet, Ate, Sadop, Soeme, Suteba, Udeb-Feb y Udocba.

“Sólo 146 de 359 escuelas cumplen con la limpieza de tanques, y tan sólo en 109 se tomaron las muestras para ser analizadas”, lo cual fue calificado por los gremios como “alarmante”. Además, ese relevamiento que fue analizado con la Jefatura de Inspectores de La Plata y otras autoridades de la dirección de Educación provincial, indicó que de “las obras Covid-Gas, de las 90 obras pautadas sólo 44 han sido iniciadas, algunas de estas en estado de licitación”