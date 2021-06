Las fotos hot de Rebecca Fox: quién es la modelo que tildó de "copiona" a Cande Tinelli

Candelaria Tinelli quedó en el medio de la polémica luego de que la modelo Rebecca Fox la tildara de "copiona" de su look. Si bien ya había habido un chisporroteo en 2016, cuando la británica se quejó vía Snapchat porque “esa chica copió mi puto tatuaje del cuello y la cara, e hizo que me suspendieran la cuenta de Twitter”, ahora volvió a la carga con un hilo de Twitter comparando sus fotos y las de la hija de Marcelo, mostrándose “mad” (enojada).

Para quienes no la conocen, Fox es una influencer de 30 años, que nació el 28 de agosto de 1990. Desde su adolescencia empezó a dibujarse la piel y con el correr de los años fue ganando muchos seguidores en las redes sociales.

En Instagram es donde comparte la mayor cantidad de fotos de su cuerpo tatuado y, generalmente, lo hace con poca ropa. Tan poco que hasta llegó a ser denunciada por el material que expone más de lo permitido.

Si bien su trabajo principal es ser modelo, cuenta que no se cuida con las comidas y que se da todos los gustos. Es por ello que las críticas apuntan a que sus dichos no coinciden con su figura.

El escándalo

En las últimas horas Rebecca escribió: “Desde 2016, ha clonado literalmente toda mi vida. Da miedo”, y se explayó: “Copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios de color de pelo. Tatuajes. Incluso las mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito de trapo, ella tiene un gatito de trapo. Es una mierda”. A raíz de este y otros tuits, en el que la modelo arrobó a la “influencer” argentina, el nombre de Cande Tinelli se convirtió en tendencia y los usuarios manifestaron su asombro al comprobar que, en cada una de las imágenes, se veía cómo “Lelé” imitaba exactamente a quien en su momento llamó su “inspiración”.

En un intercambio con un seguidor, Foxi (como se hace llamar la británica) se indignó al recordar: “Se operó la nariz y le mostró a su cirujano una foto de mi nariz. Lo sé porque solía mandarme mensajes diciendo que yo era su ídola y al principio me sentía halagada. Pero han pasado los años y estoy perturbada”, aseveró, para luego seguir compartiendo “pruebas” de las sucesivas imitaciones de Cande para con su estilo.

Con una foto de ambas, Rebecca continuó sumando evidencia: “Incluso hasta la tela de araña de la oreja. No puedo. También debo añadir que no soy sólo yo a la que ella copia, como se puede ver aquí. (Ella a la izquierda, Sammie a la derecha)” y añade “también tengo ese mismo tatuaje de Bulbasaur”, mostrando dos diseños idénticos, en especial el del mencionado Pokémon.

“Me puse las uñas de color amarillo brillante con caras negras sonrientes hace un par de semanas y al día siguiente tenía las mismas uñas exactas. Es un chiste con el que no puedo lidiar. De todas formas, puta, si ves esto dame algo de crédito. No serías tú sin mí”, reclamó la modelo, que en otro mensaje insistió: “está copiando literalmente cada uno de mis movimientos sin dar crédito y ya he tenido suficiente”, para luego cerrar diciendo: “Puedo apostar mi vida a que si me tiño el pelo de púrpura y naranja esta noche, el suyo será púrpura y naranja para el fin de semana. ¿Quién copia las mascotas de alguien?”.

Por supuesto, Cande no emitió opinión al respecto, dado que en su primer cruce en 2016 ya había descartado la acusación diciendo “flashea la loca esa”, pese a haberla calificado, antes, como “la mujer más bella”.